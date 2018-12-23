團團圓圓初登場吸客360萬　萌魅力雨天遊客200人→5000人

記者李依融／採訪報導

大熊貓團團、圓圓2009年初次登場，當年台北市立動物園遊客數量衝到360萬，而小公主圓仔誕生，2014年首度亮相遊客數更來到420萬，動物園發言人曹先紹表示，的確不能否認熊貓效應對於吸引遊客的貢獻度。

▲圓仔2014年亮相吸客420萬！（圖／台北市立動物園提供）



▲▼團團為吃大顯身手，但做熊就沒那麼賣力了。（圖／記者湯興漢攝）



團團、圓圓2008年12月23日搭乘長榮航空「熊貓專機」抵台，經過1個月檢疫，終於在2009年1月26日大年初一亮相，當年到2月底遊客就有84萬5千多人，而全年遊客數更是高達360萬人，比過去10年平均值307萬高出不少。曹先紹指出，「圓仔2013年出生，2014年終於大家千呼萬喚見到小公主現身，那年總遊客量是420萬。」牠也提到，其實動物園的「明星動物」最早是從引進無尾熊開始，後來國王企鵝來台第一天就有近9萬人參觀。

▲如今熊貓館人潮紓解，但還是有許多遊客從各地來見「萌主」。（圖／記者湯興漢攝）



熊貓來台10年來「業績」如何，其實目前已難以估算，因為隨著圓仔長大，加上冬天開放戶外展場，遊客能在室外看到圓仔搗蛋，平日也不需要發入場券了。曹先紹說明，熊貓館一天能招待19200位遊客，而團團圓圓剛來台時，還有圓仔剛見客時，在天氣好的假日入場券往往在中午12點或下午1點前就發完了，雖然現在圓仔長大了，但熊貓館依然是許多遊客必去的展場。他表示，在熊貓館抽入場券之前，遊客數量變化非常大，「以前天氣差的時候可能只有200位遊客，門前冷落車馬稀，但是現在即使天氣比較不好、非周末，每天也都有3000到5000人來到動物園。」他認為熊貓熱潮在1年、1年半後開始漸漸趨緩，「或許園內一些『隱藏版動物』也是吸睛焦點。」

▲曹先紹提到圓仔還有好幾年少女時代可以享受。（圖／記者湯興漢攝）



熊貓的「可愛效應」是人潮關鍵，而遊客們最期待的就是「熊貓寶寶」，若是團團、圓圓有了二胎，或者圓仔升格當媽，可能入園人數會再創高峰。曹先紹說，因為大熊貓野外族群在10年內已經有很大的變化，20幾年前因為數量少，只要個體一達到性成熟就會被鼓勵生孩子，但是現在人工照養的個體已經逼近600隻，加上圓仔的父系家族其實子孫綿延，「現在是不是一性成熟就問說『您是不是要生小孩？』圓仔可能沒那麼急。」

曹先紹形容，圓仔的婚配就像是過年時單身男女參加家族聚會很有壓力，「如果圓仔能說話，牠的心情應該也是一樣，其實我們可以輕鬆一點，不用把圓仔當作『敗犬女郎』，牠的『少女時代』還可以多過幾年。」

▲圓仔：人家剛成年，想要享受單身啦！（圖／記者湯興漢攝）



臥龍熊貓基地的主任張和民曾經說已經挑了10隻帥哥供選擇，就等圓仔到臥龍旅遊「轉一下」，不過曹先紹說，動物在國際間的運送並非人出國這麼簡單，有很多文件、檢疫程序要完成，而這些過程對動物來說都是壓力很大，至於送帥哥來台，「說不定選來的男生又跟團團的表現一樣，無心自然交配，那說實話搞不好一管精液就解決問題了！」

至於圓仔會不會為了結婚生子離開台灣，曹先紹說，「圓仔是女生，又是在台灣出生，所有權也是台北動物園，所以我們的主導權應該還滿大的。」

▲比起做熊團團更愛蘋果，圓圓因此認無可忍動手打牠。（圖／台北市立動物園提供）



那麼團團、圓圓的二胎何時來報到？曹先紹說，因為團團比起「做熊」更在乎一旁的蘋果，「圓圓還曾經因為這樣，覺得團團『辦事不牢』，一氣之下巴牠2下。」因此每年保育員結合獸醫、人醫努力幫助2熊人工受精，圓仔也是這樣誕生的。熊貓人工受精的過程必須麻醉，並且用電擊團團的肛門，在刺激之下取得精液，並且植入圓圓體內，這個過程還曾被參與的醫生說是「滿清十大酷刑」。

▲▼因為團團無法自行「辦事」，每年都得聚集各方人馬幫忙人工受孕。（圖／台北市立動物園提供）



資深保育員陳屹彪說，其實從圓仔出生後第二年每年都在努力，不過都沒有成功，對於「滿清十大酷刑」的人工受孕方法，其實保育員也會捨不得，不過他也解釋，「這是不得已的，因為團團沒辦法自然交配，而且是在麻醉的狀態做的。」他透露其實團團是「傻大個」，只有麻醉的復甦期會比覺沒有精神，「只要過了隔天，給牠食物牠就完全忘記發生什麼事，我們觀察壓力是沒有到很大。」

陳屹彪說，明年春天發情期開始就會持續監控圓圓的身體數值，並再次執行人工受精，「圓仔是努力5年才有的嘛，我們期待第二次5年，今年第五年，期待明年可以！」

▲若是有了新生寶寶，目前的熊貓館略為擁擠，須考慮擴建。（圖／記者湯興漢攝）



那麼有了新生熊貓寶寶，或是圓仔交了男朋友，台北市立動物園究竟有沒有餘力照養？曹先紹表示，目前熊貓館的後場也許能再容納一隻團團圓圓的寶寶，「明年成功的話，就得面對可能有點擁擠。」如果圓仔也被加到繁殖推薦名單中，雖然不是當年獲隔年就會成功，但動物園也必須去規劃擴建欄舍或增加欄舍的問題，「到時候不管是市政府或市民間的資源，如果能夠給動物園必要的協助，就再好不過了。」

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▼即使熱潮已過，但熊貓魅力仍成功吸引遊客到動物園。（圖／記者湯興漢攝）

