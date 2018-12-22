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大眼萌喵緩步靠近鏡頭　近距離趴下「折手」：來看個夠

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▲喵發現媽咪偷開攝影機，走到鏡頭前賣萌。（圖／粉絲專頁「查克蘇chucksu ∥ 高雄翡麗婚紗攝影」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

上班不專心卻有意外收穫！網友袁小姐這天上班時打開攝影機，想要看看自家橘貓「魚豆（魚肚台語發音）」在做什麼，卻很快地被小貓察覺，只見喵一步一步地走向鏡頭，最後還趴下折手讓奴才看個夠，超近距離讓不少網友直呼，「萌到流鼻血了！」

▲喵發現奴才偷開攝影機，走到鏡頭前賣萌。（圖／粉絲專頁「查克蘇chucksu ∥ 高雄翡麗婚紗攝影」授權提供）

▲喵：媽咪快回來陪我吧～

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從影片中可以看到，魚豆從床的另一側一步一步慢慢地走來，眼睛緊緊盯著鏡頭看，走到床邊後就地趴下，並且把手折進胸口，超萌的模樣讓媽咪一次看個夠！飼主受訪時表示，一開始鏡頭停在別的角度，所以打開後沒看到喵的身影，左右移動後就看見牠已經壓低身體在觀察。魚豆就是一隻充滿好奇心的喵，目前剛滿3個月還是個白目小屁孩，很常在電腦附近遊晃搗蛋。

▲貓咪走到鏡頭前賣萌。（圖／粉絲專頁「查克蘇chucksu ∥ 高雄翡麗婚紗攝影」授權提供）

▲魚豆常在電腦附近搗蛋賣萌。

▲喵發現奴才偷開攝影機，走到鏡頭前賣萌。（圖／粉絲專頁「查克蘇chucksu ∥ 高雄翡麗婚紗攝影」授權提供）

▲魚豆圓圓的臉加上大大眼睛萌翻不少網友。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

魚豆影片上傳後，立刻吸引將近萬名貓奴按讚，也有許多網友留言，「我在監視你監視我」、「上班就上班，都拍朕做什麼？」、「偷看被發現了XD」、「小心老闆在你背後...跟你一起看貓咪！」、「一步步靠近，被萌到了」、「知道你想牠，所以靠近一點」、「被萌得不要不要」、「這怎麼上班呀！」、「腦闆～我要請假，我家貓太萌受不了～」。

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關鍵字： 貓咪攝影機監視器

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