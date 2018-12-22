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雪橇犬為吃大手溫柔擊掌　小主人笑開懷：零食都給你～

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寵物小組／綜合報導

是兄弟就要一起分享食物啊！雪橇犬沒有門(Melvin)向弟弟鐵支討零食吃，沒想到小朋友竟然一把塞進自己口中，於是門門想出新的法子「表演才藝」，只見牠不斷和弟弟擊掌，逗得小主人笑開懷龍心大悅，最後汪汪終於獲得一塊小蛋糕，讓牠吃得特別開心。

▲雪橇犬大展才藝，終於獲得小主人手中零食。（圖／粉絲專頁「沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.」授權提供）

▲門門和鏟屎接班人感情很好。

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門門和鐵支兩兄弟平常感情很好，但是遇到食物關卡時，哥哥想從弟弟手中獲取零食卻非常不易，從影片中可以看到，即便門門乖巧地坐好，「撒嬌磨蹭兼賣萌」招數全用盡，弟弟依然將貝果塞進自己嘴中一點也沒剩，汪在一旁「敢怨不敢言」，只好等待下一次搶食的機會來臨。

▲雪橇犬大展才藝，終於獲得小主人手中零食。（圖／粉絲專頁「沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.」授權提供）

▲鐵支拿到食物後一把塞進口中，不給葛格吃到。

這天門門又守在飯桌前準備開戰，但這次可是有備而來，牠不斷用自己的大手溫柔地和鐵支擊掌，弟弟被這個舉動逗樂笑得好開心，門門也趁機走向有食物的那端，成功吃到弟弟的瑪德蓮，但是媽咪也在貼文中補充，「鐵支可能吃了才會大方送給門門」，由此可知這兩兄弟會繼續強奪零食，帶給家中無比的歡樂。

▲雪橇犬大展才藝，終於獲得小主人手中零食。（圖／粉絲專頁「沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.」授權提供）

▲門門狂擊掌逗弟弟開心。

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媽咪時常在臉書粉專「沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.」分享兄弟倆的生活，哥哥成功騙取弟弟食物影片也引來不少網友按讚留言，「表演結束後，自動換邊領獎賞！」、「最可愛汪褓姆」、「葛格表示：抓個2下就有東西吃，這小孩真笨～」、「門門真是聰明，比鐵支聰明XD」。

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關鍵字： 雪橇犬討食擊掌

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