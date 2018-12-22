鐵門誤夾頭！虎斑耳朵潰爛流膿快脫落→大眼帥哥等家中

▲虎斑貓Bebo少了一隻耳朵，還是不減帥氣！（圖／支持流浪貓絕育計劃協會授權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

虎斑喵「Bebo」小時候不小心被鐵門夾到頭部，雖然熱心人士緊急協助送醫，但情況卻仍未好轉，後來被「支持流浪貓絕育計劃協會」接手照顧，傷口卻已經惡化到流膿、發臭，右耳甚至快要脫落了。幸好，浪浪強大的求生意志支撐牠挺過考驗，2年後的現在已經長成一隻眼睛水汪汪的帥氣貓兒，正在等待永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Bebo二度送醫時傷口已經嚴重潰爛，右耳都快要掉下來了。

協會志工向《ETtoday寵物雲》提到，2016年7月底時正在進行誘捕任務時接獲民眾通報，告知附近有隻小貓嚴重受傷，「根據救援的餐廳老闆娘描述，Bebo想要尾隨住戶進入社區大樓，但對方沒有注意到，關上鐵門時正好夾上了動物的頭部。」小浪浪當時才1個月大，當場大聲哀號，頭部也立刻出現紅腫症狀，送醫後卻只接受到「擦藥」的處理，一周過後情況每況愈下。

▲Bebo受重傷卻還是抱著強大的求生意志。

志工描述當時的情況，「老闆娘用紙箱裝著Bebo，牠的頭部腫脹還流出膿血，甚至傳來陣陣惡臭，傷口看起來已經嚴重感染，右耳也幾乎快要斷落。」儘管小貓當時的情況幾乎「面目全非」，但到了醫院卻還是很有幹勁地大口吃飯，如此強烈的生存意志，讓他們感到不可思議。

▲Bebo右邊外耳、耳道摘除，並接受清創、拉皮手術。

▲Bebo好會看鏡頭喔～

▲Bebo歪頭的模樣超萌！

浪浪的右耳幾乎爛到全毀，因此醫生必須將其外耳、耳道完全摘除，以清創手術處理破損、壞死皮膚後，再施以擴張整型手術覆蓋患處。志工提到，「當時以為拉皮會讓貓咪雙眼難以張閉，但牠很爭氣地恢復，眼睛一樣又大又圓。」然而，這隻小貓的噩運卻還未結束，牠後續又經歷了貓瘟、嚴重鼻氣管炎等難關，卻都努力地挺了過來，2年後的現在已經長得頭好壯壯。

▲Bebo活潑愛玩，和同伴也相處融洽。

志工形容Bebo不但活潑、愛玩，和其他同伴相處融洽，是隻乖巧又溫柔小男孩，「牠的生命經歷這麼多考驗，卻還是一樣開朗又信任人類，是個不向命運低頭的小鬥士，只是比較會吃啦！」堅強又溫柔的虎斑貓還在協會等待一個永遠的家，若想了解更多資訊或提供送養管道，請聯絡「支持流浪貓絕育計劃協會」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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