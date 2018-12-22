貓拳伺候～爸被「巴頭」還換邊「求打臉」：快幫我拍！

▲爸爸被雞排打臉好開心，「快幫我拍！」（影／鏟屎官授權）

實習記者吳美依／採訪報導

M屬性大爆發！米克斯貓貓「雞排」看見爸爸突然把頭靠得超近，便下意識地出拳抵抗，想不到奴才「一試成主顧」，接下來頻頻探頭求「打臉」，還會自動換邊呢！奴性表現讓喵喵也傻眼，不知所措的表情就像在說，「你這要求，朕一輩子沒聽過！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲雞排貓拳揍爸爸，沒想到奴才樂歪。（圖／鏟屎官授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲雞排打到最後不知所措，還停下來看一下爸爸，「你還來？」

影片中，爸爸跪坐在地板上身體前傾，靠近逗弄主子，「鐵頭功」立刻招致貓爪伺候，但他卻顯得非常開心，臉上堆滿了笑容，還想要繼續「騷擾」，右臉吃了幾拳之後還換用左臉迎接肉球。喵喵一開始很配合地出掌揍人，最後也打到滿頭問號。

▲雞排超會睡覺～哪裡都能睡。

雞排的姐姐向《ETtoday寵物雲》提到，當時自己正在玩電腦，「爸爸跟貓咪本來在旁邊玩，中途卻突然一直叫我，說『欸！幫我拍，幫我拍，我被雞排打了！』。」她提到，喵喵應該單純地認為這是一個新遊戲，「雞排非常親人，更是一個超級瞌睡蟲，到哪裡都能睡，甚至還在熱水壺上打盹過。」

▲雞排身上的花紋近似美短，對稱漂亮。

姐姐表示，其實爸爸本身就是一個喜愛動物的人，看見朋友的貓咪生孩子，就順手撈了一隻回家，「他還會自己給雞排咬，被弄得很痛又跟主子說『你看啦～這些都是你咬的～』。」讓她也開玩笑地說，「怎麼會養貓之後就變成這樣了？」

姐姐將這則影片分享到臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》後讓許多網友笑翻，紛紛留言，「喵：奴才今天怪怪的QQ」、「爸爸壞掉了」、「我也是很愛討打的那個～ 」、「打是情，罵是愛」、「主子也開始不知所措了(*´∀`)」、「這才是真愛！」、「全家只有牠能正大光明的摑掌爸爸了XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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