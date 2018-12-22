ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

貓拳伺候～爸被「巴頭」還換邊「求打臉」：快幫我拍！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲爸爸被雞排打臉好開心，「快幫我拍！」（影／鏟屎官授權）

實習記者吳美依／採訪報導

M屬性大爆發！米克斯貓貓「雞排」看見爸爸突然把頭靠得超近，便下意識地出拳抵抗，想不到奴才「一試成主顧」，接下來頻頻探頭求「打臉」，還會自動換邊呢！奴性表現讓喵喵也傻眼，不知所措的表情就像在說，「你這要求，朕一輩子沒聽過！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼貓拳伺候～爸被「巴頭」還換邊「求打臉」：快幫我拍！（圖／鏟屎官授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雞排貓拳揍爸爸，沒想到奴才樂歪。（圖／鏟屎官授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。） 

▲▼貓拳伺候～爸被「巴頭」還換邊「求打臉」：快幫我拍！（圖／鏟屎官授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雞排打到最後不知所措，還停下來看一下爸爸，「你還來？」

影片中，爸爸跪坐在地板上身體前傾，靠近逗弄主子，「鐵頭功」立刻招致貓爪伺候，但他卻顯得非常開心，臉上堆滿了笑容，還想要繼續「騷擾」，右臉吃了幾拳之後還換用左臉迎接肉球。喵喵一開始很配合地出掌揍人，最後也打到滿頭問號。

▲▼貓拳伺候～爸被「巴頭」還換邊「求打臉」：快幫我拍！（圖／鏟屎官授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雞排超會睡覺～哪裡都能睡。

雞排的姐姐向《ETtoday寵物雲》提到，當時自己正在玩電腦，「爸爸跟貓咪本來在旁邊玩，中途卻突然一直叫我，說『欸！幫我拍，幫我拍，我被雞排打了！』。」她提到，喵喵應該單純地認為這是一個新遊戲，「雞排非常親人，更是一個超級瞌睡蟲，到哪裡都能睡，甚至還在熱水壺上打盹過。」

▲▼貓拳伺候～爸被「巴頭」還換邊「求打臉」：快幫我拍！（圖／鏟屎官授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雞排身上的花紋近似美短，對稱漂亮。

姐姐表示，其實爸爸本身就是一個喜愛動物的人，看見朋友的貓咪生孩子，就順手撈了一隻回家，「他還會自己給雞排咬，被弄得很痛又跟主子說『你看啦～這些都是你咬的～』。」讓她也開玩笑地說，「怎麼會養貓之後就變成這樣了？」

姐姐將這則影片分享到臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》後讓許多網友笑翻，紛紛留言，「喵：奴才今天怪怪的QQ」、「爸爸壞掉了」、「我也是很愛討打的那個～ 」、「打是情，罵是愛」、「主子也開始不知所措了(*´∀`)」、「這才是真愛！」、「全家只有牠能正大光明的摑掌爸爸了XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯巴頭奴才

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

強調200%用心！寵物雲商店大直ATT盛大開幕　打..

她徹夜抱著「快死掉的小貓」給最後溫暖　一早見證超噴..

狗狗串門沒回家！被人綁住近射BB彈　全身100孔還..

影／要不要吃飯飯？　橘貓邊跑邊喊「媽媽」…興奮奔向..

橘貓太愛撒嬌遭棄養　收容所志工：喜歡睡在家人腿上錯..

「我女兒能摸服務犬嗎」　媽被拒絕後暴怒…狗狗工作中..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

女主人抱寵物睡覺「這一大坨肉」　仔細近看…嚇到網友..

用條狀物狠打30分鐘！　店貓大小便失禁、頭骨折變形

汪幼幼看醫生嚇到腳汗狂冒...　診療台上全是「肉球..

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

叫我乖巧可愛柴 吃飯、出門「全自動」

膽小柴打針激動喊「俺不要」　掙扎想逃網笑：柴說人話..

奴才想裝死討拍！一秒被識破　喵皇親自示範：讓專業d..

激動弟「S跳台階」網美姐慘摔　2柴繫一起互出糗....

「熊貓傻瓜」保育員最疼圓圓❤　甜蜜放閃：10年來每..

聽到「醫生」2字嘴邊肉狂抖　老汪坐車嚇壞：媽媽不要..

喵喵肚子餓開撒嬌大絕招！　「鐵頭功」衝撞奴才討飯吃..

穿鞋上廁所防主子襲擊　喵「假動作」磨蹭...下秒利..

阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻　走路狂晃巨臀療癒程度..

睡覺也要練核心！阿柴「棒式支撐」甜睡　肚子懸空超不..

貓拳伺候～爸被「巴頭」還換邊「求打臉」：快幫我拍！

雪橇犬為吃大手溫柔擊掌　小主人笑開懷：零食都給你～

影／柴洗澡變「石像」　抬頭定格任人擺佈「15分鐘完..

聖上變心24H合體貓窩黏成「香蕉肉」　媽哭：還我兒..

主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！

大眼萌喵緩步靠近鏡頭　近距離趴下「折手」：來看個夠

開車遇黑狗兄路霸！怎麼叭喊都不走　網笑：你沒交過路..

史上最高！陸研究生報考破290萬人　提高競爭力成首..

導演臉書滑到他「千句台詞過目不忘」　40min舌戰..

大專足聯／5分鐘趕2球逆轉勝台大　高醫大終拿下一場..

變色唇蜜裡面有愛心亮片！閃閃發亮超夢幻

KBS藝能大賞／男男CP得獎！真的親下去了　台下觀..

涓豆腐大直ATT店12/23開幕　首創「求婚無敵桌..

日職／廖任磊加強直球品質　目標均速飆破150

運動bra太辣..林俊傑一上台披上！莫文蔚：別的男..

微信大改版　網一片哀嚎：超後悔「答應我千萬別更新」

年終好可怕！大陸上市公司賣波音787、《愚公移山》..

寵物動物熱門新聞

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

橘貓邊跑邊喊「媽媽」奔向主人

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

汪看醫生冒腳汗　診療台蓋滿掌印

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

浪浪盼不到家　每日仍叼禮物換飯

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

地獄級倒霉！浪橘遇3血光險被牠..

讀者迴響

熱門新聞

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

橘貓邊跑邊喊「媽媽」奔向主人

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

汪看醫生冒腳汗　診療台蓋滿掌印

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

浪浪盼不到家　每日仍叼禮物換飯

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

地獄級倒霉！浪橘遇3血光險被牠..

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

叫我乖巧可愛柴 吃飯、出門「全自動」

膽小柴打針激動喊「俺不要」　掙扎想逃網笑：柴說人話了！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面