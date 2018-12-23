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保育員快來嘛～　團團每早大頭壓窗擠成「菠蘿麵包熊」

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▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲團團每天早上都很期待保育員來。（圖／記者湯興漢攝）

記者李依融／採訪報導

大熊貓團團、圓圓呆萌的模樣超療癒，資深保育員陳屹彪透露小祕密，原來團團每天早上都會變成「菠蘿麵包熊」，而圓圓是是欲擒故縱的高手，圓仔則很愛賴床，3隻熊貓性格都不一樣。

團團。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團喜歡把臉用力壓在窗子上，表達對保育員的愛。（圖／台北市立動物園提供）

陳屹彪說，每天早上進到欄舍前保育員會從監視器看熊貓的狀況，而團團總是老早就在窗邊等著保育員，「團團都會坐在窗戶旁邊，一聽到有人的聲音，牠就會很用力地把頭壓格子窗旁邊，然後離開窗子以後臉就會變成『格子狀』，牠就很好玩，一定會緊貼窗戶看人來了沒有。」陳屹彪形容團團是「模範生」，最乖但是有點憨，玩玩具老是和別人方法不同，「牠會自己發展出一種比較笨，但是又實用的方法。」

熊貓圓圓。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓圓則是傲嬌的性格，享受被哄的感覺。（圖／台北市立動物園提供）

圓圓則是陳屹彪最喜歡的熊貓，不過牠可不像團團乖乖在窗邊等保育員進來，而是會耍小性子。陳屹彪形容圓圓的個性像「大姐」一樣，早上看監視器明明圓圓已經在門口等了，「但是人一進去牠就會跑遠一點躲起來，要我們去喊牠、哄牠，跟牠說『早安～吃飯啦！』，哄一哄牠才會靠近你。」

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔 。（圖／記者湯興漢攝）

▲圓仔總是賴床，要保育員叫才慢慢甦醒。（圖／記者湯興漢攝）

目前5歲多的圓仔則是非常做自己，每天不管保育員開門、進到欄舍牠都不為所動，躺在地上呼呼大睡，陳屹彪笑說，「阿仔就睡牠的，一直睡到喊牠牠才會起床。」

▲▼ 台北市立動物園貓熊保育員陳屹彪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳屹彪當保育員22年，照顧熊貓10個年頭都很愉快。（圖／記者湯興漢攝）

熊貓保育員對於團團、圓圓和圓仔的生活起居都必須仔細照顧，從每天吃多少量，到每天排泄多少，都需要一一記錄。《ETtoday寵物雲》記者21日到動物園採訪，也見到「熊貓鏟屎官」拿著掃把「數大便」，還一一翻開檢視質量，當天陳屹彪說，「竹子便今天37個，還算正常，大概都會在30多個、40個之間。」也是因為有如此的細心，才能讓團圓家族健康快樂。

▼鏟屎官們每天都會蒐集熊貓便便確認質量。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市立動物園貓熊館貓熊保育員工作狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 團團圓圓台北市立動物園熊貓團團團團圓圓來台10周年陳屹彪

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