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蜘蛛也會哺乳！幼蛛會在母親產道排隊喝奶...直到「青春期」

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▲遊獵性蜘蛛通常不會結網，而是四處遊走或者就地偽裝來捕食獵物。

圖文／鏡週刊

大陸科學院西雙版納熱帶植物園的行為生態學家陳占起和權銳昌報告稱，經進一步的研究證實，雌性跳蛛（大蟻蛛）會分泌乳液來哺育後代，這種哺育一直會延續到幼蛛進入「青春期」。

在昆蟲和其他無脊椎動物中，哺乳並長期養育後代幾乎聞所未聞。除了哺乳動物，即使在脊椎動物中，哺乳也並沒有那麽普遍。因此，這些結果「有助於科學家更好地了解親代對後代哺乳的進化起源」英國埃克塞特大學（University of Exeter in the United Kingdom）的行為生態學家 Nick Royle 說。此研究表明，母親長期的呵護可能並不像研究人員想像的那樣——需要複雜腦力的支持。

這種雌性跳蛛一次可產2到36個卵。在實驗室裏，陳占起研究員及其同事觀察到，卵一孵化，母蛛就開始在巢穴周圍存積微小的乳狀液滴。經分析，這種乳滴中所含的蛋白質是牛奶的4倍，而脂肪和糖含量則與牛奶相差無幾。

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研究人員觀察到，剛出生幾天的幼蛛會在巢穴周圍啜飲蜘蛛奶。但不久，它們開始在母親的產道入口處排隊喝奶。20天後，幼蛛開始外出狩獵，但是仍然以母乳作為飲食補充，直到再過20天後，幼蛛性成熟後，哺乳停止。

在 11 月 30 日發布的《科學》雜誌上，陳占起及其同事稱，在母蛛產道上塗油漆切斷「母乳」供應後，20 日齡以下的幼蛛均已死亡。而把母蛛從巢中取出後，日齡相對較大的蜘蛛生長得更為緩慢，離巢時間也更快，並且更可能在成年前死亡。其他母蜘蛛可能會在「失母」幼蛛周圍逗留幾天，但很少餵它們。

權銳昌說，所謂「蜘蛛奶」可能是過早從產道流出的液化卵。他指出，一些兩棲動物和其他無脊椎動物也會產下類似的「營養卵」供後代食用，但它們僅給真正幼年期的後代。此外，蟑螂也產生「蟑螂奶」，但是這種營養物只能通過胚胎的卵殼被動地吸收，而不能作為已孵化蟑螂飲食的一部分。

研究人員在跳蛛身上觀察到的這種現象，大多只存在於人類、大象這種極少數的長壽社會性脊椎動物中，權銳昌說「這種長期的母親呵護表明，無脊椎動物也進化出了這種能力。」

▼剛出生幾天的幼蛛會在母親的產道入口處排隊喝奶。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲▼蜘蛛示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）的進化生態學家 Rosemary Gillespie 指出，一些其他種類的蜘蛛似乎也會餵養其幼崽。20 世紀 90 年代的一項研究發現，漏鬥網蜘蛛（Coelotes）的幼蛛吃掉了沈積在網上的透明黃色液體滴或棕色簇。而另一種暗蛛（Amaurobius）母蛛會產下「裸露」卵囊，該「裸露」卵囊會立即被幼蛛吞食。

Royle 說，這樣的照料往往大於後代的需求。例如，如果新生蜘蛛沒有食物，或者幼蛛在成長和繁殖之前就可能被其他捕食者吃掉，那麽母蛛成為「直升機父母」（就像直升機一樣盤旋在孩子的上空，時時刻刻監控孩子的一舉一動）才說得通。同時，他補充道，由於這種行為對母親耗費較大，因此很可能只有在極端情況下才會發生。

本文係由DeepTech深科技（微信公眾號ID: mit-tr）授權刊登。原文連結：不可思议！蜘蛛也能母乳喂养其后代


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