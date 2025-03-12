三重店貓痛毆路過柴犬她急護被抓花腿　飼主遭罰3000元

▲店貓衝出來攻擊路過的柴犬與其飼主。（圖／新北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

新北市三重區一名飼主在三民路附近遛狗時，突遭店家的貓咪尾隨攻擊，為保護愛犬抱起，結果遭貓隻抓傷腿部，也引起附近居民關注。新北市動保處表示，因為家貓飼主未妥善管理貓隻，依新北市動物保護自治條例，裁罰新臺幣3000元。

受傷的遛狗飼主表示，當時經過店家時，貓隻突然衝出攻擊，自己隨即前往聯合醫院檢查，發現腿部多處撕裂傷。動保處接獲通報後，立即約談家貓飼主並調閱監視器影片釐清案情。家貓飼主表示，貓隻平時沒有攻擊行為，這次可能是因為犬隻入侵領域才導致攻擊，當下飼主追出來用網子撈捕，但為時已晚，遛狗民眾已被攻擊並就醫，事後還到警局報案並提出民事求償。

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▲柴犬朝店內探頭，不久後貓咪便從店內衝出。（圖／新北市動保處提供）

▲飼主慌忙中抱起柴犬，腿部因被貓攻擊有多處撕裂傷。（圖／新北市動保處提供）

根據新北市動物保護自治條例第7條第1項規定，飼主在公共場所或公眾得出入之場所攜帶寵物，應使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施以管控寵物行動，違者可處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。動保處提醒飼主在公共區域應妥善管控寵物，避免暴衝或意外，對於有攻擊性行為的動物更應加強管理。

此次事件後，家貓飼主已將貓隻關在籠子裡，不再讓其逃出店外。新北市動保處呼籲，犬貓天生互不相容，飼主應做好管理及防護措施，外出時須依法規繫好牽繩或籠飼，以管控寵物，避免交通危險及防止對他人或動物造成傷害。飼主如因過失使其他動物或他人受傷，需承擔相關責任和義務，這不僅是對他人安全的保障，也是對自己和寵物負責的表現。

▲貓飼主拿網子捕捉店貓，卻為時已晚。（圖／新北市動保處提供）