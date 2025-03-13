玉山南安女廁傳哀嚎聲真相曝　超萌小山羌誤闖...躲角落發抖

記者柯政誟、潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉玉山國家公園南安管理站一間女廁，11日驚傳詭異哀嚎聲，發現的民眾一度以為是小孩子的哭叫聲，循聲音打開廁所門後，才發現是一隻模樣可愛、疑似與媽媽走丟的小山羌，隨即通知管理站工作人員前來，將其救出並野放。

▲▼花蓮縣卓溪鄉玉山國家公園南安管理站，11日發現一隻小山羌蜷縮在一間女廁內不停哀嚎 。（圖／冉龍強先生提供，下同）

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據在場參與救援的冉龍強表示，這起事件發生在11日上午，當時南安管理站女廁內不斷傳出尖銳、類似孩童哭鬧的哀嚎聲，讓不少遊客心生害怕，直到有人鼓起勇氣進入，循著聲音找到該間廁所，打開竟發現一隻模樣既可愛又可憐的小山羌，蜷縮在角落不斷哀嚎發抖，冉先生立即通知管理站工作人員前來處理。

由於難得近距離見到野生山羌，不少遊客見狀紛紛拿出手機拍攝這場「廁所救援」過程。然而，驚嚇過度的小山羌面對人群的包圍，更是焦躁不安。冉先生與工作人員不斷安撫其情緒，並迅速評估合適的野放地點，將其回歸大自然。

玉山國家公園管理處副處長邦卡兒．海放南表示，這起事件可能是小山羌與母親走丟後，迷失方向才不小心誤闖管理站。他進一步提醒遊客，由於目前保育工作成效良好，許多野生動物會出現在路邊及部落周邊，遊客若發現走失或受傷的野生動物，應立即通報玉山國家公園管理處或相關保育單位，切勿直接餵食或觸摸，以防被傳染相關疾病及影響牠們的生態習性。