德動物園北極熊寶寶徵名結果出爐　4個月大「Mika」首度亮相

實習記者陳安榆／綜合報導

德國卡爾斯魯爾（Karlsruhe）市立動物園日前傳出喜訊，募名活動第一輪就有超過3萬人投稿，在遊客的投票統計下，4個多月大的北極熊寶寶，最終獲得「Mika」這個可愛的名字。許多人都想親眼見見Mika本尊，然而在昨（12）日時園區已經開放民眾採分流的模式觀賞，避免人數過多導致牠們母子感到有壓力。

卡爾斯魯爾官網分享文章，北極熊媽媽「Nuka」在去年（2024）11月時誕下兩隻幼崽，不過有一隻在出生後沒幾天便夭折；幸運的是，存活下來的Mika雖然在剛睜眼時移動得非常緩慢，現在卻是個活潑又好奇的健康寶寶。面對這個重要的瞬間，飼育員絲毫不敢怠慢，還準備了專門的攝影機觀察母子倆，才不會過度打擾。

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▲ 4個月的Mika很活潑，是很健康的寶寶。（圖／翻攝自karlsruhe Zoo官網）



Mika出生後園方就將北極熊展示區先行關閉，並表示只有在牠能順利自由活動時，才會再度開放民眾參觀，十分在意動物的感受。近日飼育員重新進入圍欄，慢慢地投餵媽媽Nuka，以保留最大的空間為基礎，即使牠面對熟悉的保育員表現得很放鬆，該員還是決定不過度接觸，讓牠和寶寶能好好休養。

▲ 園方表示媽媽Nuka在照顧寶寶的方面還有點青澀，不過能看出極具母愛。（圖／翻攝自karlsruhe Zoo官網）



Nuka來自比利時的Pairi Daiza 動物園，和雄性北極熊「Kep」參與歐洲瀕危物種計劃 (EEP)，於2024年成功交配並繁衍成功。根據國際自然保護聯盟（IUCN）的瀕危物種紅皮書顯示，北極熊被列為有滅絕危機之物種，目前全世界僅存的野生數量估計約為2萬至2萬5千隻。

▲ Mika的出生引來各界人士一同共襄盛舉。（圖／翻攝自karlsruhe Zoo官網）



歐洲瀕危物種計劃的目的在於維持一個人工飼養的族群，據統計，由於氣候變化導致冰層減少，再加上北極地區石油和天然氣的開發數量增加，導致北極熊瀕臨滅絕。該園在33年來首度傳出北極熊繁殖成功的消息，也讓不少遊客慕名而來，雖然珍貴的展示場一次只開放50人進入，也不一定能隨時看見Mika的身影，不過遊客也能選擇透過牆外大螢幕觀測牠們。