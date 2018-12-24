毛孩罹癌如何治療照護？　「3大重點」讓牠活得更美好

文／PetTalk
癌症（惡性腫瘤）為多因子的疾病，雖然目前腫瘤形成原因還無法完全確定，但在獸醫學的研究中，已經發現以下原因可能會造成癌症：遺傳性基因、賀爾蒙、年齡、環境因子（二手菸、輻射、殺蟲劑、石棉、有毒化學物質）、病毒等。與人類一樣，並不是所有因子都一定會造成癌症，也不是避免掉所有因子，毛寶貝就一定不會得到癌症。
若寶貝已經不幸長出腫瘤也別難過，並不是所有腫瘤都會發展成惡性腫瘤甚至死亡，且根據專家研究，早期發現腫瘤並接受治療的話，有的腫瘤是可以治癒或良好控制的；而無法治癒的惡性腫瘤，仍有機會藉由不同的治療方式去控制腫瘤、或是改善生活品質、延長存活時間。
因此「早期預防、早期發現、早期治療」仍舊是幫助您和毛寶貝對抗這個疾病的第一防線！
●目前對付腫瘤有哪些治療方法？
當發現家中毛寶貝身上出現異常腫塊或其他臨床症狀時，請馬上紀錄「發現時間、腫塊位置、大小、團塊變大的速度」，並馬上將毛孩帶往動物醫院就診。獸醫師在進行基本的理學檢查後，會再針對團塊部分進行檢查，區分良性／惡性團塊，然後與毛爸媽討論更進一步的身體評估，安排接下來針對該團塊的治療計劃。
一、外科治療—切除手術
外科手術切除目前仍是對於多數腫瘤最常使用且最有效的治療方式，若經評估後需要藉由手術進行切除，會先安排血液檢查、Ｘ光、超音波等檢查評估身體狀況；有時候甚至需要高階影像檢查（如斷層、正子照影、核磁共振等）去進行術前的切除計畫。
手術成功切除腫瘤與否，需要外科醫師豐富的經驗：包含對腫瘤特性的了解、切除的範圍、術前的影像評估對於手術的幫助等。
二、化學治療
化學治療是使用藥物來治療癌症，其原理是針對分裂快速的細胞（腫瘤細胞）產生延緩發展或撲殺的效果，不同部位的腫瘤有特定的化療療程與化療藥物搭配，化療的方式除了常見的靜脈注射、口服外，近期也發展出「化療藥腫瘤內注射」的方式進行治療。
化學治療的適應症如下：
• 對於部分腫瘤，可以單藉由化療即可達到控制的效果，如淋巴瘤、白血病等。
• 對於一些具有高度轉移風險的腫瘤，在手術後合併化療來針對肉眼不可見的殘餘腫瘤細胞進行殺滅／抑制作用。
• 在手術前可能因腫瘤體積過大造成手術困難度增加時，有時會先利用化療讓腫瘤體積先變小或緩解疼痛之後再進行手術切除。
• 部分的化療給予後，可以增加放射線治療的效果。
但因化療藥物的給予後，藥物會分佈到全身去，因此對於正常的組織細胞會有不等程度的損害及抑制效果，這就是所謂的「化療副作用」。
常見的化療副作用如：骨髓抑制、嘔吐、下痢、肝腎功能的損傷、心臟毒性、出血性膀胱炎等，因不同藥物有不同的副作用，但若藥物使用得當，有部分的副作用是具可逆性且可以用其他藥物預防的。
雖然毛孩對於化療副作用的耐受性其實較人類高出許多，但為了將化療產生的副作用及對動物造成的不適降到最低，在每次化療前都需要審慎評估毛孩的狀況後才能進行下一次的化療。
三、放射治療
將一定劑量的放射線直接施打在體內的腫瘤細胞上，藉此抑制／摧毀腫瘤細胞，主要用於局部腫瘤，如：鼻腔內腫瘤、口腔腫瘤、腦部腫瘤等對於手術無法或難以切除的腫瘤；此外，對於像是骨肉瘤也會利用放射線治療進行疼痛緩解。
放射線治療除對部分腫瘤有顯著的抑制及治療效果外，絕大部分的治療目的在於局部腫瘤的控制，對於全身轉移性的腫瘤則較少被利用。
放射線治療仍會有副作用產生，如皮膚的脫毛、色素沈積、粘膜處的潰瘍／壞死、若照射到眼睛則可能引發白內障、對於部分組織照射過度則可能有致癌性，且對於動物的放射線治療，都需要在麻醉狀況下進行，因此也需要經過評估身體的狀況後再進行放射線治療。
目前放射治療在台灣因面臨設備的缺乏與費用的昂貴，因此實行上尚不普及。
四、免疫治療
使用生物製劑刺激自體免疫反應來對抗腫瘤細胞，其原理如同施打疫苗一樣，讓體內的免疫系統可以辨識出腫瘤細胞加以消滅。
優點是減少化療或放療所產生的副作用，目前美國已有研發出黑色素腫瘤的疫苗製劑，但台灣尚未引進。
●罹癌的毛孩，在照顧方面需要注意什麼？
如同人類罹癌一樣，最重要的並不是前面所提的治療方法，而是癌症的照顧，包含許多面向：
★營養支持（nutritional support）
罹癌的毛孩因受腫瘤細胞所苦，腫瘤細胞本身因分裂／生長快速的特性，因此會和毛孩本身共用甚至奪取所攝取的養分，進而造成毛孩的消瘦及虛弱。
此外，在治療期間造成的副作用如疼痛、化療造成的胃腸道症狀、發燒等，也容易引發厭食而導致營養攝取不足，因此給予適當的營養可提升免疫功能、補充足夠的體力、減少二次性感染的機會。
★疼痛管理（pain management）
有些腫瘤的發病部位會引發劇烈疼痛感，適時給予止痛藥物，可幫助提升毛孩生活品質。
★安寧照護（hospice）
罹癌的毛孩更需要家人們的關懷與溫暖，毛爸媽對於毛孩的態度，對病情的控制絕對有一定的影響！
可以陪牠說說話，或做些會讓牠開心的事，每位毛爸媽都必須體認到善盡安寧照護的責任，盡力讓毛寶貝覺得每一天都過得更有意義。
想要成功治療或控制腫瘤的第一要點就是「早期診斷」，在腫瘤越早的時候發現並給予適當的處理，會有較高的治癒率以及控制效果。
雖說在目前仍有許多惡性腫瘤並沒辦法被治癒，但卻仍有機會獲得控制，以改善生活品質及延長存活的時間。而腫瘤的治療方式並沒有絕對，而是需要透過醫師與毛爸媽的溝通後、綜合各方面去選出最適合毛孩以及毛爸媽能夠接受的治療方案。
對於毛孩本身而言，良好的生活品質才是每個毛爸媽希望看到的，所以也不要一昧地為了治療毛孩的腫瘤而嘗試各種方式，卻忽略了毛孩本身的感受。
本篇知識文由全國動物醫院洪奇正醫師審稿
★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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