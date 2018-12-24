毛孩罹癌如何治療照護？　「3大重點」讓牠活得更美好

文／PetTalk

癌症（惡性腫瘤）為多因子的疾病，雖然目前腫瘤形成原因還無法完全確定，但在獸醫學的研究中，已經發現以下原因可能會造成癌症：遺傳性基因、賀爾蒙、年齡、環境因子（二手菸、輻射、殺蟲劑、石棉、有毒化學物質）、病毒等。與人類一樣，並不是所有因子都一定會造成癌症，也不是避免掉所有因子，毛寶貝就一定不會得到癌症。

若寶貝已經不幸長出腫瘤也別難過，並不是所有腫瘤都會發展成惡性腫瘤甚至死亡，且根據專家研究， 早期發現腫瘤並接受治療的話，有的腫瘤是可以治癒或良好控制的 ；而無法治癒的惡性腫瘤，仍有機會藉由不同的治療方式去控制腫瘤、或是改善生活品質、延長存活時間。

因此「早期預防、早期發現、早期治療」仍舊是幫助您和毛寶貝對抗這個疾病的第一防線！

●目前對付腫瘤有哪些治療方法？

當發現家中毛寶貝身上出現異常腫塊或其他臨床症狀時，請馬上紀錄「發現時間、腫塊位置、大小、團塊變大的速度」，並馬上將毛孩帶往動物醫院就診。獸醫師在進行基本的理學檢查後，會再針對團塊部分進行檢查，區分良性／惡性團塊，然後與毛爸媽討論更進一步的身體評估，安排接下來針對該團塊的治療計劃。

一、外科治療—切除手術

外科手術切除目前仍是對於多數腫瘤最常使用且最有效的治療方式，若經評估後需要藉由手術進行切除，會先安排血液檢查、Ｘ光、超音波等檢查評估身體狀況；有時候甚至需要高階影像檢查（如斷層、正子照影、核磁共振等）去進行術前的切除計畫。

手術成功切除腫瘤與否，需要外科醫師豐富的經驗：包含對腫瘤特性的了解、切除的範圍、術前的影像評估對於手術的幫助等。

二、化學治療

化學治療是使用藥物來治療癌症，其原理是針對分裂快速的細胞（腫瘤細胞）產生延緩發展或撲殺的效果，不同部位的腫瘤有特定的化療療程與化療藥物搭配，化療的方式除了常見的靜脈注射、口服外，近期也發展出「化療藥腫瘤內注射」的方式進行治療。

化學治療的適應症如下：

• 對於部分腫瘤，可以 單藉由化療 即可達到控制的效果，如淋巴瘤、白血病等。

• 對於一些 具有高度轉移風險 的腫瘤，在 手術後合併化療 來針對肉眼不可見的殘餘腫瘤細胞進行殺滅／抑制作用。

• 在手術前可能 因腫瘤體積過大造成手術困難度增加 時，有時會 先利用化療讓腫瘤體積先變小或緩解疼痛 之後再進行手術切除。

• 部分的化療給予後，可以 增加放射線治療的效果 。

但因化療藥物的給予後，藥物會分佈到全身去，因此對於正常的組織細胞會有不等程度的損害及抑制效果，這就是所謂的「化療副作用」。

常見的化療副作用如：骨髓抑制、嘔吐、下痢、肝腎功能的損傷、心臟毒性、出血性膀胱炎等，因不同藥物有不同的副作用，但若藥物使用得當，有部分的副作用是具可逆性且可以用其他藥物預防的。

雖然毛孩對於化療副作用的耐受性其實較人類高出許多，但為了將化療產生的副作用及對動物造成的不適降到最低， 在每次化療前都需要審慎評估毛孩的狀況後才能進行下一次的化療 。

三、放射治療

將一定劑量的放射線直接施打在體內的腫瘤細胞上，藉此抑制／摧毀腫瘤細胞，主要用於局部腫瘤，如：鼻腔內腫瘤、口腔腫瘤、腦部腫瘤等對於手術無法或難以切除的腫瘤；此外，對於像是骨肉瘤也會利用放射線治療進行疼痛緩解。

放射線治療除對部分腫瘤有顯著的抑制及治療效果外， 絕大部分的治療目的在於局部腫瘤的控制 ，對於全身轉移性的腫瘤則較少被利用。

放射線治療仍會有副作用產生，如皮膚的脫毛、色素沈積、粘膜處的潰瘍／壞死、若照射到眼睛則可能引發白內障、對於部分組織照射過度則可能有致癌性，且對於動物的放射線治療，都需要在麻醉狀況下進行，因此也需要經過評估身體的狀況後再進行放射線治療。

目前放射治療在台灣因面臨設備的缺乏與費用的昂貴，因此實行上尚不普及。

四、免疫治療

使用生物製劑刺激自體免疫反應來對抗腫瘤細胞，其原理如同施打疫苗一樣，讓體內的免疫系統可以辨識出腫瘤細胞加以消滅。

優點是減少化療或放療所產生的副作用，目前美國已有研發出黑色素腫瘤的疫苗製劑，但台灣尚未引進。

●罹癌的毛孩，在照顧方面需要注意什麼？

如同人類罹癌一樣，最重要的並不是前面所提的治療方法，而是癌症的照顧，包含許多面向：

★營養支持（nutritional support）

罹癌的毛孩因受腫瘤細胞所苦，腫瘤細胞本身因分裂／生長快速的特性，因此會和毛孩本身共用甚至奪取所攝取的養分，進而造成毛孩的消瘦及虛弱。

此外，在治療期間造成的副作用如疼痛、化療造成的胃腸道症狀、發燒等，也容易引發厭食而導致營養攝取不足，因此給予適當的營養可提升免疫功能、補充足夠的體力、減少二次性感染的機會。

★疼痛管理（pain management）

有些腫瘤的發病部位會引發劇烈疼痛感，適時給予止痛藥物，可幫助提升毛孩生活品質。

★安寧照護（hospice）

罹癌的毛孩更需要家人們的關懷與溫暖，毛爸媽對於毛孩的態度，對病情的控制絕對有一定的影響！

可以陪牠說說話，或做些會讓牠開心的事，每位毛爸媽都必須體認到善盡安寧照護的責任，盡力讓毛寶貝覺得每一天都過得更有意義。

想要成功治療或控制腫瘤的第一要點就是「早期診斷」，在腫瘤越早的時候發現並給予適當的處理，會有較高的治癒率以及控制效果。

雖說在目前仍有許多惡性腫瘤並沒辦法被治癒，但卻仍有機會獲得控制，以改善生活品質及延長存活的時間。而腫瘤的治療方式並沒有絕對，而是 需要透過醫師與毛爸媽的溝通後、綜合各方面去選出最適合毛孩以及毛爸媽能夠接受的治療方案 。

對於毛孩本身而言，良好的生活品質才是每個毛爸媽希望看到的，所以也不要一昧地為了治療毛孩的腫瘤而嘗試各種方式，卻忽略了毛孩本身的感受。



本篇知識文由全國動物醫院洪奇正醫師審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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