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5分鐘了解「犬淋巴瘤」　黃金、拉拉、法鬥都是好發犬種

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

淋巴瘤（lymphoma）是犬貓最常見的腫瘤之一，就狗狗而言，有7-24%的惡性腫瘤是屬於淋巴瘤，其中淋巴瘤又佔造血組織惡性腫瘤的83%。犬淋巴瘤（canine lymphoma）依發生的位置及好發率依序可為：多中心性型（84%）、胃腸道型（5-7%）、縱膈型（5%）和皮膚型。

大部分罹患淋巴瘤的狗狗平均發生年齡約在8歲左右，而常見的好發犬種有拉布拉多、黃金獵犬、巴吉度、聖伯納、蘇格蘭梗犬、鬥牛犬品系（拳師犬、巴哥、法國鬥牛犬）等；發生風險較低的品種為臘腸犬及博美犬。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

●什麼是犬淋巴瘤？

淋巴細胞存在於身體內的淋巴系統中，包括淋巴結、脾臟、肝臟和骨髓等，作為免疫系統的一部份，保護身體免於感染性病毒和細菌的侵害。而淋巴瘤幾乎可以影響體內的任何器官，但最主要會影響淋巴循環系統及免疫系統的功能

目前已經有超過30種犬淋巴瘤，其攻擊性、存活率和臨床症狀各不相同，有些形式發展迅速，未經治療可能會危及生命；也有些形式進展緩慢，屬於慢性、不活化的疾病型態，但若沒有及時治療，癌症都還是有可能具攻擊性，並導致高死亡率。

犬淋巴瘤的發生原因

造成犬淋巴瘤的原因尚不清楚，但目前已經研究出了幾個可能的因素會造成淋巴瘤的發生率上升，包括：基因變異、病毒感染、免疫因素等。現在有越來越多的研究表明：某些「環境因素」也被認為與淋巴瘤的發生有關，如除草劑、農藥都會導致淋巴瘤的發生率上升。其他環境因素還包括油漆、化學溶劑，因此生活在工業區的狗狗也被發現有比較高的機率會罹患淋巴瘤。

犬淋巴瘤的臨床症狀

淋巴瘤造成的臨床症狀依腫瘤影響的部位及嚴重程度而異。

不同型態淋巴瘤的症狀

1、多中心型淋巴瘤：在初期多半沒有明顯的臨床症狀，隨病程可能出現全身淋巴結腫大、發燒、厭食、體重減輕、嘔吐、下痢、消瘦、腹水、腹水等。

2、消化道型淋巴瘤：嘔吐、下痢、體重減輕、食慾不振、吸收不良（較少見，不易診斷）。

3、皮膚型淋巴瘤：全身或多發的團塊、可能為結節狀、潰瘍狀或是紅斑。也有可能蔓延到其他淋巴結、肝、脾、骨髓。

4、縱隔型淋巴瘤：運動不耐、呼吸窘迫、胃食道逆流等症狀。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

●犬淋巴瘤該如何診斷？

因為淋巴瘤往往是全身性的影像，因此在診斷的時候需要進行全身性的檢查，包含理學檢查、血液檢查、尿液檢查、X光、超音波及細胞/組織學檢查等。

其中具決定性的檢查為細胞學及組織病理學檢查，細胞學檢查對於淋巴瘤具有蠻高的診斷率，利用「細針抽吸」（fine needle aspiration, FNA），用細針頭從淋巴結上採集一點細胞進行抹片並用顯微鏡檢驗。
但當有部分的狀況無法進行診斷時，則可藉由切下一整個完整包被的淋巴結進行組織病理切片；或是利用流式細胞儀等分子診斷技術來協助診斷。診斷後，仍須藉由前面進行的各項檢查評估進行淋巴瘤的分形及分期。

●犬淋巴瘤的治療

遺憾的是，目前淋巴瘤並不能夠藉由治療後達到痊癒的狀態。但由於淋巴瘤對於化學治療具有高度的反應率（80-95%），因此多數患有淋巴瘤的狗狗仍會被建議利用化學治療去控制腫瘤，已達改善生活品質以及延長存活時間的目的。

一般而言，淋巴瘤患犬若不進行治療，通常在診斷後的4-6週死亡。在反應良好的狀況下，利用化學治療可以將中位存活時間延長至6-12個月。

目前對於多中心性型的淋巴瘤，大部分都會以CHOP的化療療程作為首選的化療方式：療程約為每四週為一循環，每個循環中間間隔一週，重複四次（視腫瘤消散的情況可以將療程間隔拉長）。
當療程完成後達到完全消散的情況下，是可以停止化療及藥物給予的。直到復發時再重新進行化療。而對於反應良好的動物，在化療期間其實不太會出現明顯的副作用與不適，常見的副作用如：疲累、厭食、嘔吐、下痢、發燒、出血性膀胱炎等。

而其他的治療方式手術或放射治療，則多用於單一淋巴結腫大或是特定部位的腫瘤（如鼻腔、神經系統、縱膈型淋巴瘤等）。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

因為每種癌症都有不同的臨床症狀，而無論什麼樣的症狀，一旦發現毛寶貝狀況不對時，千萬別抱持著「再觀察幾天好了」的心態，立即就醫、尋找專業的獸醫師協助，才能避免錯失寶貴的急救時間，並在毛寶貝接受治療的時候，努力維護好牠的生活品質喔！

▲圖／翻攝自PetTalk官網
本篇知識文由 全國動物醫院｜洪奇正 醫師 審稿

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