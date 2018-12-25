幼犬親眼見媽被虐死怕人　上廁所卻有「超暖身影」遠遠護主

▲浪浪曾看到媽媽被虐待致死，導致牠相當怕人。（圖／Dcard帳號@v_1998授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

傷害或許抹滅不了，但狗狗永遠知道誰對牠好。日前一名網友分享收編的受虐犬「阿貴」十分怕人，剛回家躲在籠子害怕低頭，久了開始會遠遠的守護家人。這天他在上廁所發現門外有個嬌小身影，抬頭就看到滿臉擔心的阿貴，頓時心裡湧出一股暖流。

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▲阿貴剛回到家很長時間都躲在籠子。



原PO在社群平台Dcard貼文寫道，去年6月家人領養一隻小流浪狗阿貴，由於牠曾親眼看到媽媽被虐死的畫面，以至於個性怕人，需要有自己的躲藏空間。剛回家時完全不給碰，經過1-2個禮拜才終於卸下心防，開始會玩玩具，變身成一隻條皮狗，「一開始還會買玩具給牠玩，可是到後來開始沒對手，連石頭都可以咬壞」。

▲▼相處2個禮拜才開始親人。



長大之後阿貴仍然怕生，但狀況明顯改善許多。原PO笑說，「其實阿貴很貼心又很撒嬌，我在上廁所的時候牠都會跑來看，咳嗽打噴嚏，牠都會看一下，跑來親人。」即使牠受過傷害，心裡卻沒有仇恨，哪些人對牠好，牠永遠都記得，同時也呼籲，以領養代替購買，不棄養。

▲飼主：你以為牠在撒嬌嗎？



▲結果牠在咬人XD

許多網友看完阿貴的故事紛紛被感動，留言表示，「謝謝有你給牠一個家」、「我的狗狗也是我每次廁所就來看」、「好可愛！一臉欠疼樣」、「睡覺好醜好可愛XD」、「寵物就是單純天真，知道誰真心對牠好」。

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▲可愛的阿貴找到屬於牠的幸福了。

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