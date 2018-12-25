去醫院看病哄牠進門！　落寞汪敲窗「垂眼目送」媽：早點回來

▲可喜呆坐在窗邊目送媽媽出門。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供）



寵物小組／綜合報導

不要丟下我！日前有名飼主貼出一段心疼萬分的目送影片，這天她外出看病，事前將愛犬「可喜」哄進門再離開，沒想到離開前卻看到牠跳到窗邊皺眉敲玻璃，表情從「好奇→失望」，落寞的目送媽媽，讓她看了心疼又無奈，「希望老天爺賜我平安和健康，才能永遠照顧這些狗。」

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飼主Hui Weimin日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「早上可喜看我要出去，就跟著寸步不離，把牠騙進去馬上關門，可喜跳上窗前的臥蹋，看著我敲玻璃→最後失望眼神，看的好不捨！」只見可喜呆站在窗邊，眼睛緊緊盯著媽媽的身影，伸出手抓玻璃彷彿在說，「也帶我去啊～」，落寞的目送她離開。

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影片貼出來之後，可喜依依不捨的模樣讓許多網友紛紛留言安慰，「媽媽很快就回來啦」、「聖誕節我不要禮物，我要大家的寶貝健健康康，主人錢賺多多」、「每次看到這種眼神都很心痛」、「捨不得的眼神」、「可以看見可喜很黏妳很愛妳」、「祝福飼主早日康復」。

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