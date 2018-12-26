躺著給爸洗香香...阿金舒服到舌頭彈出　後腿空中抖不停

▲阿金Cherry給爸爸洗澡，一開始還有點放不開，但很快就「壞掉了」。（圖／有點毛毛的／飼主廖政輝提供）



寵物小組／綜合報導

洗澡還有專人服務也太幸福了吧！Cherry爸爸廖政輝日前在臉書社團「有點毛毛的」分享一段影片，內容是這天黃金獵犬Cherry被爸爸抓來洗香香，不過牠並沒有想大部分的狗狗會抗拒或是慘叫，相反地，牠則是乖乖躺在板子上，任由爸爸搓洗自己的身體，滿足的模樣讓狗友們看了好羨慕～（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

透過畫面中可以看到，黃金獵犬Cherry側躺在板子上，乖巧又安靜的讓爸爸幫自己洗澡，而且牠在洗澡的過程中，完全沒有抵抗或是不舒服的吼叫；只見爸爸在搓洗愛犬身體時，Cherry臉上則露出很滿足的表情，雙眼快闔上、咧嘴笑到舌頭都掉了出來，而且後腿還不時舒服到抖腳。

▲Cherry整個舒服到不顧形象啦～～（圖／有點毛毛的／飼主廖政輝提供）



▲Cherry上過無數個電視節目，得到許多明星及粉絲的愛戴。（圖／臉書粉專「黃金獵犬Cherry的天馬行空同樂會」授權提供）



影片才分享不到一天的時間，就迅速湧入上千名網友來按讚、分享，許多人看完紛紛留言打趣地笑說，「太享受了，躺著洗香香」、「哈哈哈超爽的，躺著洗」、「我家少爺也是」、「好像在洗肉XDD」、「真舒服」、「好療癒」、「感覺牠很享受洗澡」、「哇！真是乖寶寶、我家的又跳又跑，傷腦筋」。

事實上，Cherry在2016年7月已當小天使，生前牠是一個非常乖巧又聽話的孩子，還上過無數個電視節目，因而得到眾多國內外粉絲的關注。當時聽見牠因惡性腫瘤而病逝讓許多人十分不捨，不只各家媒體頻頻報導，連蔡英文總統都特別寫了一封信給Cherry，致上最深的祝福。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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