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懶喵側躺咕溜「流下樓梯」　網狂重播研究：貓是液體得證！

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▲懶喵側躺咕溜「流下樓梯」　網狂重播研究：貓是液體得證！。（圖／翻攝自YouTube／ゆーと）

▲懶喵咕溜滑下樓梯。（圖／翻攝自YouTube／ゆーと）

寵物小組／綜合報導

懶的極致就是如此吧！日本一隻貓咪想要下樓，卻又不想爬起來，就這樣側躺在樓梯口思考解決之道。最後，聰明的貓貓決定維持側躺姿勢一格一格滑下樓梯，只見牠身段柔軟，彷彿液體一般，讓網友們看了嘖嘖稱奇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Youtube頻道「ゆーと」分享的這段影片中，可以看到貓咪側躺在樓梯口，一顆頭探出樓梯外晃來晃去，似乎在想著怎麼用最省力的方式抵達目的地；接著牠開始用上半身帶動下半身，像水一樣柔滑順暢地流下10段階梯，直到最後一格才重新站起來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這段影片於2016年5月上傳，但一直到最近都持續被轉傳分享，截至目前共累積超過435萬次觀看，並有5.3萬讚。網友們看了紛紛留言笑說，「這就是星期一的我」、「貓咪做起來就是可愛，要是我這麼做，就只會被說喝醉而已」。有人則擔心貓咪是不是不舒服才會這樣，其實牠並沒有不健康，有可能是昏昏欲睡沒有力氣，也可能只是純粹身體發癢而已。

事實上，「貓咪是液體」的說法並不是沒有原因，喵星人們因為身體柔軟，時常做出超出人體工學的極限動作，才會被許多貓奴們戲稱是「水做的」。先前網友伍妍庭就拍到一隻三花貓躺在機車踏板上睡到「流下來」，誇張姿勢被許多人笑說，「是不是宿醉了，小心被撿屍啊！」

▲宿醉貓躺機車睡到「流下來」　網友嘿嘿笑：可以撿屍嗎？。（圖／網友伍妍庭提供）

▲貓咪的柔軟度讓網友戲稱根本是「液體」。（圖／網友伍妍庭提供）

相關報導：
►宿醉貓躺機車睡到「流下來」　網友嘿嘿笑：可以撿屍嗎？

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 液體

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