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團團「射後不理」爽獨居　圓圓成「單親媽」顧圓仔

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團團圓圓。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團圓圓。（圖／台北市立動物園提供，下同）

生活中心／綜合報導

大貓熊團團和圓圓於2013年誕下女兒圓仔，到台北市立動物園參觀就經常看到母女互動，卻鮮少見過父女同框。其實，雄性完成求偶交配後，就會「射後不理」樂當黃金單身漢，孩子丟給雌性照顧，即便長大後也不會認識彼此，獨居意識強烈。

圓圓啃竹桿。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓圓啃竹竿

大貓熊喜歡獨居，每隻都有單獨的活動區域，只有在發情期短短幾天會有交配行為，交配後就分開，雄性繼續過著獨來獨往的生活，雌性則變成單親媽媽。目前，動物園的3隻大貓熊都是各自分開居住，不過展場間有個小鐵門能見到彼此。

擁有22年資歷的保育員陳屹彪表示，圓仔現在還記得圓圓是媽媽，偶爾母女在門邊相會，會輕輕磨蹭對方。此外，團團現在也認識圓仔了，園方曾在一個貓熊布偶塗上圓仔的糞便並播放聲音，團團小心翼翼接近布偶嗅了嗅，輕輕碰了一下就退到最遠的地方，可見牠很緊張且完全沒有喜悅的感覺，依大貓熊獨居的息性，團團應該不會認為圓仔是牠的小孩，只知道有除了圓圓以外的第3隻大貓熊存在。

團團和假圓仔。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團和假圓仔。

據了解，大貓熊的發情期約在每年3-5月，野生雌性6.5歲初次發情，7.5歲性成熟並可受孕；雄性7.5歲初次求偶，8.5歲可獲交配權。雌性大貓熊發情徵狀有：蹭尾、玩水、追逐異性、行走活動增加、食慾降低、外陰部紅腫外翻等，還會發出表現友好和興奮的羊叫聲。雄性大貓熊亦有發情行為，徵狀為睪丸變大下垂，觸摸有堅實感，活動力增加。

目前園方積極嘗試讓圓仔的弟弟或妹妹來報到，不過屆時4隻熊貓可能會開始有些擁擠，發言人曹先紹說，「目前最多再容納一隻團團圓圓的小孩，之後就會面臨到擴建或增加欄舍的議題。」

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲圓仔曬太陽。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 大貓熊團團圓圓圓仔台北市立動物園

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