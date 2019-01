霸道甘蔗蟾蜍竟硬上大蟒蛇！　趴整排「搭便車」超囂張

▲澳洲的甘蔗蟾蜍囂張到連蟒蛇都沒轍。(圖/翻攝自Twitter/@MrMeMock)



在極端的天候狀況下,澳洲西部城鎮庫努納拉(Kununurra)一場大雨後,竟然出現大群蟾蜍趴在蟒蛇身上「搭便車」。新南威爾斯大學兩棲專家蘿莉(Jodi Rowley)表示,「這些雄性蟾蜍正試圖和蟒蛇進行交配」,但這還不是最誇張的例子。



據《衛報》報導,當地最近剛經歷了一場每小時超過70毫米雨量的大風暴,居民莫克(Paul Mock)錄下了驚人的一幕,竟然有10幾隻甘蔗蟾蜍(cane toad)騎在3.5公尺長的蟒蛇背上,宛如在搭公車一字排開,全部老神在在的跟著蟒蛇前進。

莫克表示,由於暴雨來得太過兇猛,甘蔗蟾蜍的洞穴幾乎都被淹沒,牠們便全跑出草地在外頭跳來跳去,「蟒蛇正全速的穿越草皮,上面竟然掛著滿滿蟾蜍。」他猜測,當地的爬行動物已經很習慣氾濫的甘蔗蟾蜍了,所以也懶得吃牠們。



兩棲專家蘿莉指出,這還不是她見過的甘蔗蟾蜍交配最極端的例子,「我曾在北昆士蘭目睹甘蔗蟾蜍試圖與腐爛的芒果交配!」



事實上,甘蔗蟾蜍是澳洲北部一種有害生物,在過去的幾十年裡,牠們強勢的破壞了生態系統和本土物種,甚至會跑到居民的房屋內搗亂,嚴重影響到生態平衡。



格里菲斯大學甘蔗蟾蜍專家希羅(Jean-Marc Hero)說過,即使每年殺死超過100萬隻甘蔗蟾蜍,但牠們的繁殖能力太強,又是「不可阻擋的進食機器」,只要能放在嘴裡的任何東西,牠們就會吃進去,生命力相當頑強。

