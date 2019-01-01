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霸道甘蔗蟾蜍竟硬上大蟒蛇！　趴整排「搭便車」超囂張

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▲▼澳洲的甘蔗蟾蜍囂張到連蟒蛇都沒轍。（圖／翻攝自Twitter／@MrMeMock）

▲澳洲的甘蔗蟾蜍囂張到連蟒蛇都沒轍。（圖／翻攝自Twitter／@MrMeMock

國際中心／綜合報導

在極端的天候狀況下，澳洲西部城鎮庫努納拉（Kununurra）一場大雨後，竟然出現大群蟾蜍趴在蟒蛇身上「搭便車」。新南威爾斯大學兩棲專家蘿莉（Jodi Rowley）表示，「這些雄性蟾蜍正試圖和蟒蛇進行交配」，但這還不是最誇張的例子。

據《衛報》報導，當地最近剛經歷了一場每小時超過70毫米雨量的大風暴，居民莫克（Paul Mock）錄下了驚人的一幕，竟然有10幾隻甘蔗蟾蜍（cane toad）騎在3.5公尺長的蟒蛇背上，宛如在搭公車一字排開，全部老神在在的跟著蟒蛇前進。

莫克表示，由於暴雨來得太過兇猛，甘蔗蟾蜍的洞穴幾乎都被淹沒，牠們便全跑出草地在外頭跳來跳去，「蟒蛇正全速的穿越草皮，上面竟然掛著滿滿蟾蜍。」他猜測，當地的爬行動物已經很習慣氾濫的甘蔗蟾蜍了，所以也懶得吃牠們。
 

兩棲專家蘿莉指出，這還不是她見過的甘蔗蟾蜍交配最極端的例子，「我曾在北昆士蘭目睹甘蔗蟾蜍試圖與腐爛的芒果交配！」

事實上，甘蔗蟾蜍是澳洲北部一種有害生物，在過去的幾十年裡，牠們強勢的破壞了生態系統和本土物種，甚至會跑到居民的房屋內搗亂，嚴重影響到生態平衡。

格里菲斯大學甘蔗蟾蜍專家希羅（Jean-Marc Hero）說過，即使每年殺死超過100萬隻甘蔗蟾蜍，但牠們的繁殖能力太強，又是「不可阻擋的進食機器」，只要能放在嘴裡的任何東西，牠們就會吃進去，生命力相當頑強。

關鍵字： 澳洲甘蔗蟾蜍cane toad紐澳要聞

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