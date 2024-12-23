比熊發現小鳥卡在落地窗玻璃縫　狂挖急得「眼眶泛淚」

▲饅頭急得眼眶泛淚。（圖／翻攝自小紅書／稀飯饅頭）



實習記者陳安榆／綜合報導

大陸浙江省3歲比熊犬「饅頭」發現有隻小鳥卡在落地窗玻璃縫隙，急得瘋狂挖地板，試圖挖出一個洞拯救。飼主發現後便開始尋找方法將小鳥撈出，一旁的饅頭則著急得「眼眶泛淚」，幸好小鳥最後順利救出。

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▲饅頭狂挖地，試圖拯救小鳥。（圖／翻攝自小紅書／稀飯饅頭）



小紅書網友@稀飯饅頭經常記錄自家比熊犬的可愛日常，這天媽媽發現饅頭不知道在挖什麼，奇怪的動作立刻引起家人的注意，接著便發現有隻紅頭山雀卡在玻璃窗和室內的縫隙中。飼主一家馬上利用曬衣桿和杯蓋製作成特殊的抓捕器，期望能將小鳥撈出來，試了幾次都失敗，在旁邊等待的饅頭都快著急得不行了，眼睛逐漸充滿淚水，一直等到小鳥安全獲救才鬆了一口氣。

▲饅頭的爸爸媽媽製作特殊工具救鳥。（圖／翻攝自小紅書／稀飯饅頭）



影片發出後按讚數高達3.6萬次，網友紛紛留言「謝謝好心狗，和你的工具人」、「小鳥進家門，家裡要添人」、「縫隙太窄，小鳥飛不起來」、「狗狗居然都急哭了」、「聽聲音外面有一群鳥在等牠」，善良的饅頭成功引導爸媽救出小鳥，也是功勞一件。

▲小鳥成功獲救。（圖／翻攝自小紅書／稀飯饅頭）