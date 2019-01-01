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警犬護2警擋槍殉職　男童哭著寫信謝領犬員：牠做了很多好事

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警犬遭槍殺，男童哭著寫信向領犬員道謝。（圖／翻攝自Facebook／Palm Beach County Sheriff`s Office）

▲警犬Cigo在追捕嫌犯時遭槍擊。（圖／翻攝自Facebook／Palm Beach County Sheriff`s Office，下同）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州3歲警犬Cigo為了保護兩名警員，不幸在一場追捕行動中遭嫌犯槍殺死亡。當地男童庫柏（Cooper）得知消息特地寫了一封信鼓勵領犬員瑞恩，希望對方重新振作起來，「你的狗狗真的替這個世界做了很多事！」

根據《福斯新聞》報導，警犬Cigo上週一（2018年12月24日）與兩名警員前往棕櫚灘（Palm Beach）某商場，執行追捕兩名嫌犯的勤務，沒想到其中28歲的嫌犯阿爾瓦萊斯突然在停車場開槍，企圖爭取逃跑的時間；Cigo為了保護警員遭到槍擊，雖然緊急送到獸醫院接受治療，但還是在手術中死亡。

警犬遭槍殺，男童哭著寫信向領犬員道謝。（圖／翻攝自Facebook／Palm Beach County Sheriff`s Office）

▲庫柏寫信感謝領犬員和警犬的付出。

庫柏聽聞這個消息難過到哭了起來，並向母親解釋，失去搭檔的警犬對警員來說就像是失去身體的一部分一樣，於是他決定寫封信鼓勵對方，內容提到，「親愛的瑞恩，很抱歉聽聞你的夥伴遭受槍擊，但謝謝你們維護我的安全，也謝謝你們的服務，你的警犬為這個世界做了很多事，期許你能繼續逮捕壞人，有一天我希望能遇見你和你的新夥伴！」

棕櫚灘縣警長收到這封信相當感動，除了轉交給Cigo的領犬員外，也決定公開在網站上與大家分享，「牠做了牠的工作，為了保護我們而犧牲自己的性命，我們會永遠把牠留在心中。」而商場的經營者也在停車場幫Cigo蓋了一座紀念碑，預計在本月10日舉辦葬禮。

關鍵字： 美國警犬佛羅里達州北美要聞

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