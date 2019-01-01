直撲球迷肩上同歡 　美國國鳥白頭鷹開場足球賽

▲白頭鷹被當成美國國鳥、國徽。（圖／翻攝自World Bird Sanctuary臉書）

國際中心／綜合報導

美國德州一所大學日前在開打美式足球時，都會先唱國歌，再將白頭鷹施放到空中。不料，有幾隻白頭鷹竟直接飛下場內停在觀眾身上，似乎一點也不怕人類，讓許多球迷驚呼連連，「不愧是國鳥，聽到國歌就這麼興奮與大家同歡！」

美國有個傳統習俗就是在美式足球開打前，都會一邊要大家一起唱國歌，一邊施放大量的白頭鷹到天空，以示比賽準備開打。德州AT&T體育場的美式足球，由聖母大學隊迎戰克萊門森大學隊，比賽正要開始前，突然一隻翱翔天際的白頭鷹Clark從天而降，停在一名觀眾的肩膀上，嚇得他都不敢動，後來白頭鷹又直接撲向另一名球迷右手上，要找到最佳視角來看球賽。

不過，不是每次白頭鷹都能和大家相處得這麼好，反觀三年前有媒體曾安排川普和白頭鷹同框，拍攝雜誌封面，但總統被白頭鷹大膽舉動，嚇得一臉慘白，後來還差點被牠啄了一口，幸好最後快閃才相安無事，也完成拍攝工作。

白頭鷹（Bald eagle），原名為白頭海鵰，許多人稱牠為美國鷹、美洲鷹、禿頭鷹，成年鷹體長可達1米，翼展2米多長，分布於加拿大、美國全境以及墨西哥的北部。雖然白頭鷹曾經被政治家班傑明•富蘭克林認為牠的品德及性格很壞，並形容是一種「很懶惰且膽小」的動物，還推薦國家採用火雞當成國徽。

如今，白頭鷹是美國國家的象徵，不僅被當作國徽，連美國總統紋章上都有白頭鷹的標誌。