超紅卡通豬！幼兒巨星佩佩豬　八年級回憶「飛天少女豬..

▲飛天少女豬寶琳是8年級生的回憶。（圖／翻攝自飛天少女豬動畫）



寵物小組／綜合報導

農曆年迎來「豬年」，其實從以前到現在許多「豬豬卡通」超受歡迎，包括當今小朋友界的大明星「佩佩豬」，還有八年級生的兒時回憶「飛天少女豬」等，以下盤點了5位鼎鼎大名的「豬豬動畫人物」，大家認識幾個呢？

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1. 飛天少女豬

少女國分果林從黃色豬王子東拉利亞諾三世那裡得到變身鏡盒，只要說出咒語「愛心豬排變身」，就會變成粉紅色小豬寶妮，背上披著紅色披風，能飛行拯救需要幫助的人。

2. 麥兜

麥兜是來自香港的卡通豬明星，牠是一隻粉紅色小豬，憑靠善良、正直的性格生活，天真的一面療癒許多人，即使沒看過麥兜的故事，這隻豬的形象也廣為人知。

3. 粉紅豬小妹

主角佩佩經常穿著紅色洋裝，最著名的喜好是彩水坑，而弟弟喬治則身穿藍色衣服、喜歡恐龍，牠們和朋友、家人的生活深受小朋友喜愛，可說是學齡前兒童界的人氣王。不過許多成人戲稱佩佩豬的頭造型像吹風機。

4. 小豬

迪士尼註明角色之一，出現在《小熊維尼》動畫中，牠是一隻體型嬌小的粉紅色小豬，性格較為膽小經常驚呼「喔天啊！」但是在朋友需要幫忙時，就會鼓起勇氣。

5. 豬肉飯

豬肉飯出現在日本動畫《銀之匙》中，故事中牠的確是隻豬，卻是故事中重要的串聯。《銀之匙》訴說北海道蝦夷高農的故事，而從城市到鄉下學酪農的主角八軒看到剛出生的小豬覺得很可愛，實際上是養大後需要送到屠宰場的肉品，在同學的建議下以食物取名「豬肉飯」。最後八軒用打工的積蓄買下豬肉飯的肉，和同學以各種方法料理，以恭敬的心情吃下肚。