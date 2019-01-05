捲毛汪輕拍貓老大獲得「愛的抱抱」　1370萬網友被融化

Did my dog just pet my cat?? And did my cat just hug my dog?? pic.twitter.com/PuNWB1Ggzw — Jordan Ireland (@jor_nicole4) 2018年12月28日

寵物小組／綜合報導

許多人的印象中貓咪和狗狗水火不容，但國外一隻叫做Maggi的狗狗伸手拍拍貓咪Pumpkin，竟然換來一個大抱抱，如此恩愛的互動短短4天就吸引1370萬次觀看，還有37.5萬次分享。

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推主@jor_nicole4表示，「我的狗是在拍拍貓，然後我的貓給牠一個抱抱嗎？」影片中，貓咪窩在沙發上，棕色捲毛狗狗坐在一旁，伸出前腳輕輕拍，喵星人竟然馬上起身給對方一個擁抱，還把頭塞進汪汪的脖子，彷彿就是一對小情侶一般，主人拍到這個畫面也很驚訝。

Here is Pumpkin for everyone asking haha pic.twitter.com/XSkoZsWwgr — Jordan Ireland (@jor_nicole4) 2018年12月30日

And Maggi pic.twitter.com/cwy7cVlrlH — Jordan Ireland (@jor_nicole4) 2018年12月30日

這段影片在網路上引起廣大迴響，有超過37.5萬次轉推和127.9萬次喜歡，觀看次數更是高達1370萬。許多網友也曬出自家貓咪和狗狗「恩愛」的模樣，大家都覺得Maggi和Pumpkin的互動太有愛，「簡直就像是動畫裡的貓咪狗狗朋友」、「我家的喵根本不可能這樣，狗怕牠怕得要命。」，也有人自編劇情，「狗狗是叫貓咪起床輪班守衛了啦！」