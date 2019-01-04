黑面琵鷺光顧關渡自然公園　小水鴨翻倍1357隻超壯觀

▲黑面琵鷺也光顧關渡公園。（圖／台北市動保處提供／李政洋攝）



寵物小組／綜合報導

候鳥過冬之際，台北市關渡自然公園越來越熱鬧，106年有506隻小水鴨光顧，107年則有1357隻，數量整整翻倍，而牠們為了尋找伴侶，也褪去咖啡色羽衣，換上鮮豔的外衣，開起「社交舞」宴會。

除了小水鴨，關渡自然公園還能見到嘴巴尖端黃色的花嘴鴨，及身穿白衣披著黑色外套的高蹺鴴，還有鴛鴦、反嘴鴴、小辮鴴、羅文鴨、青足鷸、白琵鷺，宛如一場盛宴。保育類的黑面琵鷺也悄悄現身，還有猛禽黑翅鳶與北雀鷹等在水稻田盤旋巡弋，每種鳥類都有不同的事情「忙碌」，這也是最能觀察到他們各種風采的良機。

▲▼小水鴨數量翻倍相當壯觀。（圖／台北市動保處提供／下圖張智偉攝）



台北市動保處表示，關渡自然公園二樓觀景台前備有大型望遠鏡，也有志工在一旁解說，讓民眾就算沒有專業設備，也能更親近這些嬌客。動保處也提到，很多遊客以為公園「沒有鳥」，其實只是「保護色」隱身在草叢或偽裝成石頭，仔細觀察、發現其實樂趣無窮。

▲濕地吸引許多候鳥過冬。（圖／台北市動保處提供）



▲美麗的高蹺鴴。（圖／台北市動保處提供／曾雲龍攝）



▲可愛的花嘴鴨。（圖／台北市動保處提供）