柴露大頭裹被子變「熱狗卷」　回頭嘴邊肉擠歪眼睛變形





▲柴柴太冷裹棉被，嘴邊肉擠到眼睛睜不開。（圖／翻攝自IG@shibainu.berry）

寵物小組／綜合報導

寒冷的冬天，毛孩當然也要被子蓋好蓋滿！日本柴柴Berry這天在院子裡頭賞風景，飼主擔心牠著涼，不但在地上鋪一層墊子，還拿出厚厚的毛被披上，裹著棉被的阿柴只露出一顆大頭，瞬間變成可口的「熱狗卷」，十分可愛。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

IG用戶@shibainu.berry經常分享Berry的日常生活，這天馬麻帶著Berry回到老家，熱愛戶外的汪在院子裡享受美好風景，過個度假美好時光，但最近寒流來襲，媽咪怕狗狗在外面會著涼，因此拿出大被子給牠披上。從畫面中可以看到，Berry縮在被子裡面只露出一顆大柴頭，猖狂的嘴邊肉擠得牠眼睛快要睜不開，可見這個「熱狗卷」份量可不小！

▲Berry不想走因此賴在原地一秒變鬆獅。（圖／翻攝自IG「@shibainu.berry」）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

肥嫩的Berry在Instagram上非常有人氣，目前已有13萬名粉絲關注，牠最著名的就是回頭時擠出得層層嘴邊肉。有一次，Berry因為不想回家而耍起小脾氣，牠賴在原地不肯動身，任由自己的肉臉被弄成「鬆獅犬」也無所謂，雖然是任性的小舉動，但依然有不少網友被肥嫩阿柴萌翻。





▲Berry扮演喝醉的日本大叔。（圖／翻攝自IG「@shibainu.berry」）

▼影片取自IG@shibainu.berry

在 Instagram 查看這則貼文 shibainu berry（@shibainu.berry）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 30 日 下午 11:54 張貼

▼更多精彩影音