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不想上學低落逛校園　校犬可樂「貼心舉動」徹底讓她轉念！

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▲▼不想上學低落逛校園　校犬可樂「貼心舉動」徹底讓她轉念！（圖／新北市動保處提供）

▲可樂的存在療癒許多師生。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

三峽區安溪國中校犬可樂已經是知名的校園犬，有許多報章雜誌介紹過牠與學校的緣起，而後可樂串起學校生命教育的故事，更深入描述具體實現的成果，因為一隻校犬的凝聚力，譜出流浪毛寶貝幸福進行曲，校方因為牠大力推行生命教育，普及到每一位教師與學生身上，校方同時走出校園推展生命教育到其他機關學校，試著讓這愛的傳遞蔓延開來。今年可樂也參加了動保處舉辦之校園犬選拔，獲得最佳守衛犬的殊榮。

▲▼不想上學低落逛校園　校犬可樂「貼心舉動」徹底讓她轉念！（圖／新北市動保處提供）

▲師長們教育學生與動物的互動要輕慢柔。

可樂到安溪國中已經邁入第7個年頭，校方每學期舉辦友善動物週，並於七、八年級成立愛護動物社團。經過多年的耕耘，生命教育議題已在校園深入生根，動物保護觀念在每位學生身上看到實踐，可樂右眼於3年前診斷出嚴重青光眼，獸醫師告知可能失去這個眼球，校方擔心學生接受度，而統一於週會向全校宣布，反倒引起諸多學生討論與回響，並不因可樂可能失去正常外貌，而影響對牠的喜愛呵護，如此全校串聯的情感至今仍未有減低。

▲▼不想上學低落逛校園　校犬可樂「貼心舉動」徹底讓她轉念！（圖／新北市動保處提供）

▲下課後大家開心地與可樂合影。

學校林同學是位內向害羞的孩子，在未認識可樂之前，上學對她來說並無吸引力，甚至曾萌生不到校念頭，為此師長們曾介入關懷，直到牠的出現；林同學以「好朋友」來形容可樂；只是在一次放學後心情低落遊逛校園時，發現牠就跟在後頭，在校園某處與可樂的友誼對話後，便成為林同學喜愛到校的理由，師長們也發現這樣的改變，因為照顧可樂與互動而讓校方個別輔導之學生產生了良性改變，故校園犬參與校園輔導工作將是未來教育發展方向。

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▲▼不想上學低落逛校園　校犬可樂「貼心舉動」徹底讓她轉念！（圖／新北市動保處提供）

▲林同學因為可樂變得愛上學有笑容，右為安溪國中生命教育推手姜大如老師。

農業局長李玟表示，可樂是知名的校園犬，扮演生命教育角色走入校園，輔導學生產生良性效果，愛的傳遞使牠不再是流浪毛寶貝，也可以肩負校園犬功能，更帶來協助輔導學生的效果，從每一位孩子紮根生命教育與飼主責任，未來他們都會成為優質飼主，成為傳遞動物保護觀念的種子，繼而開花結果。
 

關鍵字： 安溪國中校犬可樂柴犬上學

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