「帝王基」享受馬殺雞　奴才拿「怪異小手」放肆亂搓

▲科基像皇帝一樣享受按摩，卻沒發現怪異小手在牠頭上。（圖／翻攝自Instagram@lacorgi）

寵物小組／綜合報導

美國低底盤柯基Geordi這天就像個帝王一樣，只見牠舒適地躺在飼主腿中間，享受奴才的按摩服務，嚴肅的表情讓牠頗有威嚴，不過仔細一看，正在幫牠馬殺雞的手掌似乎有點小，原來是飼主帶了手指套！主人將這段畫面上傳至IG帳號@lacorgi，逗趣的畫面讓不少網友笑翻。

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從影片中可以看到，Geordi被奴才夾在腿中間，汪汪的手放在奴才的膝蓋上，加上牠頗具威嚴的表情，讓低底盤汪就像位小皇帝一樣，只見牠舒適地享受按摩服務，還慵懶地打起哈欠！不過仔細一瞧，卻發現正在幫主子馬殺雞的手似乎有點奇怪，原來是奴才搞怪，竟戴上「手指套」來幫Geordi按摩，但是汪只顧著享受，並沒有察覺到有「怪異小手」在頭上放肆。

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▲Geordi和飼主的新技能「兩人四腳」。（圖／翻攝自Instagram@lacorgi）

飼主經常在IG帳號@lacorgi分享家中狗狗的日常生活，Geordi和奴才的感情十分要好，甚至還練就「兩人四腳」的技能，只見汪汪的短腿放在主人的鞋子上，接著非常有默契地前進、後退，除了合作無間以外，由於Geordi始終抬頭看著主人，還露出甜甜的一笑，也讓影片瞬間充滿粉紅泡泡。

▼影片取自Instagram

在 Instagram 查看這則貼文 Geordi La Corgi（@lacorgi）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 11 日 上午 7:35 張貼

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