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超神灰鸚會用Alexa「訂花生」　還會點歌、開關燈、查天氣

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寵物小組／綜合報導

住在美國的非洲灰鸚Petra超聰明，除了能和媽媽對答如流，平常最愛和人工智能助理Alexa聊天，甚至能用Alexa關燈、開燈，還會自己下訂單買花生，嚇得媽媽趕緊關掉購物功能。

4歲的Petra多才多藝，媽媽在Youtube頻道分享各種才能影片，聽到「你叫什麼名字？」回答「Petra」只是小意思，把東西弄掉了還會說「噢喔～」，聽到跳舞便舞動全身自嗨，還一邊有節奏地說「跳舞跳舞跳舞～」，同時牠也知道不能咬人才是乖鸚鵡，甚至媽媽問狗怎麼叫，牠會「汪汪汪」，媽媽問「非洲灰鸚是哪裡來的？」牠會回答「非洲呀！」，驚人的對話過程讓人不得不相信鸚鵡真會思考。

Petra最為人津津樂道的就是和Alexa聊天，牠一喊「Alexa~」，不僅能成功開關家裡的燈，還會撥放各種音樂，有時說「來點搖滾樂吧」，有時又要Alexa播放流行音樂，除此之外還會問Alexa天氣好不好，甚至是訂牠最愛的「花生」，媽媽驚訝捕捉到這些畫面，也不得不趕緊關閉購物功能，以免清單上多出一堆Petra的傑作。

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媽媽說，Petra驚人的智慧在2個月大就開始了，「牠在一天內學會2個單字，分別是哈囉和花生。」某天她被Petra調皮含咬，便出聲警告「不可以咬人喔！」，沒想到Petra回答「乖鳥鳥～」，「這表示牠知道咬人很壞，而牠要當一隻乖小鳥。」對於Petra的聰明，全家人都驚訝極了，而Petra的天賦也讓牠在Youtube上有3.6萬個訂閱。

非洲灰鸚是公認最聰明的鳥類之一，牠們有人類2到7歲的智商，同時也有2歲小孩的情感。

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