只有貓奴懂的10大經典用語！　第三名會成癮請小心服用

▲奴才，你真的是貓奴嗎？（圖／pakutaso）



寵物小組／綜合報導

許多貓咪飼主自稱「貓奴」，其實貓奴界也有「專用語」，Daily Veiw網路溫度計就整理出「貓奴最懂得十大用語」，來看看自己的奴性程度有沒有過關吧！

▲炸毛看起來體型變大，能嚇阻敵人。（圖／網友周正彬提供）



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第五名 炸毛

貓咪在驚恐或亢奮時全身的毛會豎起來，動畫卡通中也經常出現貓咪毛便鋸齒狀、全身僵硬的模樣，毛瞬間炸開就叫炸毛啦！

第四名 罐罐

說道罐罐大部分的貓咪都為之瘋狂，開罐頭吃大餐哪隻喵不愛呢？

▲高三男生也抵擋不了吸貓的誘惑。（圖／網友張智淵授權提供）



第三名 吸貓

把鼻子湊到貓咪身上，用力吸一口氣，這就是吸貓啦！許多貓奴認證這可是會上癮的，而且每隻貓咪的味道都不一樣，有的聞起來像爆米花，有的是陽光的味道，雖然貓咪很少需要洗澡，但牠們總是挺好聞的。

第二名 鏟屎官

貓咪性格高傲，而主人每天需要鏟屎、換貓砂，竭盡心力服侍貓皇，自然得到「鏟屎官」的職位，不過這樣的工具人還是讓人當得甘之如飴，偶爾受到皇上恩寵整天都有好心情。

▲鏟屎官和喵星人就是絕妙搭配。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



第一名 喵星人

雖然貓咪是寵物，但是牠們很有主見，想吃肉泥就會自己開櫃子，想出房間還想辦法自己開門，如此人性化當然是「喵星人」啦，不過喵星球的頻率似乎和地球不太一樣，奴才只好常常被主子無厘頭的行為弄得哭笑不得了。



至於第六至十名，依序為泛指流浪貓狗的「浪浪」、把貓撿回家的「收編」、乾食貓糧的「乾乾」、貓咪用前腳踏踩舉動的「踏踏」、貓咪發出音同「呼嚕」的聲音，貓奴們過關了嗎？