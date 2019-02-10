導盲犬薩普雪夜擋車斷腿救主人　日「三腳汪銅像」藏洋蔥

▲每到薩普的忌日，導盲犬中心仍會獻上花紀念。（圖／翻攝自名古屋中部導盲犬中心）



寵物小組／綜合報導

日本知名的狗狗銅像除了涉谷車站的八公之外，還有名古屋榮車站外的三腳德國牧羊犬「薩普」。薩普是一隻導盲犬，1982年一個下雪的夜裡，牠為了保護主人不被打滑的車撞上，甩開導盲鞍硬是擋在主人前面，導致左前腿重傷不得不切除，雖然只剩下三條腿，但還是很渴望帶著導盲鞍工作，英勇忠心非常令人動容。

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薩普是一隻母的德國牧羊犬，1977年出生於名古屋中部導盲犬協會，後來成為盲人龜山道夫的導盲犬，每天引領主人到盲人按摩中心工作。1982年1月25日晚上，薩普領著龜山道夫回家，當天下著雪地上很滑，牠的小心翼翼地貼著路肩走，避免主人摔跤，然而行經岐阜縣156路線時一輛車突然打滑，往他們的方向撞上去，最後薩普因為左前腿重傷必須緊急截肢，然而龜山道夫僅受到輕傷。

▲薩普只剩下三條腿，但想幫主人引路的渴望卻從來沒有降低。（圖／翻攝自名古屋中部導盲犬中心）



所有人都納悶，為什麼薩普受傷那麼嚴重，畢竟龜山道夫只有輕傷，但知道原因後，大家驚訝又感動不已。原來當天龜山道夫一如往常拉著導盲鞍，在事情發生當下薩普用力掙脫，把他撞到路邊；後來警方調查，發現汪汪自己衝向失控的汽車，想用身體擋在主人前面，才導致狗重傷，而人無大礙的情形。

意外後，薩普卸下導盲犬的工作，然而龜山夫婦到導盲犬中心探望時，牠用三條腿奮力跳到主人身邊，最後見主人準備離開，一跛一跛地跳上車想一起回家，待在主人身邊的心意令人不捨。後來，龜山道夫和薩普出席活動，依然像以前一樣是用導盲鞍拉著，雖然三條腿不方便，但汪汪還是很努力為主人引路。1988年11歲的薩普因年老高齡辭世，長眠於名古屋南區長樂寺的動物陵園。

▲現在後輩們都要跟薩普拜碼頭。（圖／翻攝自名古屋中部導盲犬中心）



根據《朝日新聞》報導，如今龜山道夫已經72歲，住在郡上市的療養院裡，雖然看不見，但他的房間裡仍裝飾著薩普的照片，對他來說，薩普就是最棒的狗狗。

這件事情過後，日本成為第一個導盲犬遇事故可以保險理賠的國家，1986年三腳薩普的銅像在名古屋車站前揭幕，上面寫著牠英勇的事蹟，後來因為名古屋車站改建，薩普銅像被移到榮車站附近的久屋大通公園。另外，還有名古屋市的導盲犬綜合訓練中心、岐阜縣郡上市的健康福祉中心也能看到薩普的身影。