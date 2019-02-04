我要當警犬！小浪汪陪警衛站一夜　14天後得到專屬制服

▲小狗狗有專屬的警察制服。（圖／翻攝自경찰청(폴인러브)）



寵物小組／綜合報導

南韓京畿道加平警局警衛室有隻超可愛的狗狗，牠可是正式編制的警犬，平常還會吹制服執勤呢！這隻狗狗流浪到警局，波麗士們不捨牠被安樂死，於是決定把這隻狗留下來。

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四目小黑狗小小的身體穿上警犬制服，一臉雄赳赳氣昂昂的模樣，看起來架式十足，牠還會穿著綠色警察襯衫，一臉嚴肅地看著陌生人，彷彿當警犬就是天職，不過年紀還小的牠，有時候還是會在警衛室的小床上耍賴，一不小心就睡著了，上班偷懶的模樣也讓人覺得好可愛。

▲▼換上警犬制服帥帥，但怎麼睡著啦！（圖／翻攝自경찰청(폴인러브)）



這隻小狗狗可是自己應徵警犬的，牠流浪到警局，在警衛室陪值班員警站了一夜，警察便暫時收留牠，並且幫牠找主人，而在韓國的規定犬隻進到收容所14天沒被認養，就會被安樂死，警察們捨不得，便決定一起養下來，還編入警犬編制中。

▲警察努力守衛，看到汪在睡覺只能笑了。（圖／翻攝自경찰청(폴인러브)）



這個可愛的故事發生在2017年2月11日，但小狗狗的萌樣還是受到很多人歡迎，雖然警局近來沒有分享狗狗長大後的模樣，這個自薦警犬的故事還是不斷被轉發。

▼想見我就來加平警察局吧～（圖／翻攝自경찰청(폴인러브)）

