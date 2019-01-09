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檢驗報告出爐！　台北街頭麝香豬屍未染非洲豬瘟

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▲台北市大安區發現麝香豬屍體。（圖／台北市動保處提供）

▲台北街頭麝香豬屍檢驗報告出爐，並未檢出非洲豬瘟病毒。（圖／台北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

台北市清潔隊通報大安區7日上午11時許，出現了重達300台斤（180公斤）的死亡麝香豬，現場豬屍略有膨脹，腹部呈現紅斑，推估已死亡一段時間。不過經台北市動物保護處採樣，送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，結果於8日出爐，該豬隻並未檢出非洲豬瘟病毒，請民眾不必擔心。

台北市動保處7日表示，該豬隻疑似為附近遊民所飼養，推測已經死亡了一段時間，雖然豬屍略有膨脹、腹部出現紅斑，但仍與典型非洲豬瘟症狀不同，皮膚並無出現血痢，腳趾趾尖與耳翼末端也沒有出血症狀，初步評估豬隻應該沒有染上非洲豬瘟，還好隔日檢驗報告出爐，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果為陰性，已排除是非洲豬瘟感染。

▲台北市大安區發現麝香豬屍體。（圖／台北市動保處提供）

▲7日時初步判斷麝香豬並無豬瘟症狀。（圖／台北市動保處提供）

動保處呼籲市民，如發現有豬隻屍體遭丟棄時不須驚慌，請立即通報1999市民專線，動保處將立即前往消毒及採樣；同時呼籲養豬飼主，如果發現飼養豬隻異常死亡或疑似感染動物傳染病，應立即通報動物防疫機關進行後續管控，如隨意丟棄斃死豬，將依動物傳染病防治條例規定開罰。請市民和北市府一起努力，齊心防堵非洲豬瘟疫情入侵。

行政院農委會根據歐盟相關實驗室提供典型豬瘟病狀參考，若是已發病的豬隻，其特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯，其中病程一共分為甚急、急、亞急與慢性等四種；而已死亡的豬隻則可能呈現腳趾趾尖與耳翼末端出血的病狀，皮膚也會隨之出現異常血痢，由肉眼可輕易判斷。

關鍵字： 非洲豬瘟動保處台北麝香豬

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