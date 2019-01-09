爬山見「毛絨黑炭球」卡洞口冬眠　他好奇一戳…後悔了

▲兩名登山客到墨西哥西北部山區登山時，看到一坨毛絨生物卡在洞口，沒想到一戳下去，令人頭皮發麻。



實習記者陳妙津／綜合報導

神祕生物現身？ 2名登山客經過墨西哥西北部山區時，發現路邊有團毛絨絨的黑色生物卡在洞口，看似是某種正在冬眠的哺乳類，好奇之下，直接拿木棍戳了兩下，沒想到這團生物居然整個「炸開」。

據《鏡報》報導，當時兩人在墨西哥索諾拉州的阿拉莫斯鎮附近登山，走到半途發現旁邊小洞穴中，有隻毛絨生物似乎正在冬眠，只是沒藏好自己，露出了一部分身體，看起來就像是個長滿絨毛的黑炭球。

▲洞口中露出黑色絨毛，乍看之下像是某種哺乳動物。（圖／翻攝自YouTube／ Ky Sinh）



從影片中可以聽到，其中一人語帶疑惑地說，「我不知道牠是什麼，但看起來超級毛絨，是什麼在睡覺的動物嗎？」，隨後便拿起木棍往生物戳了兩下。過沒兩秒，這團生物抖動後整個炸開四散，小黑點們密密麻麻地從洞口逃走，原來這根本不是什麼哺乳類生物，而是一大坨「幽靈蜘蛛」，因為好幾千隻堆疊，看起來就像是隻動物一樣。

▲沒想到棍子一戳，毛絨生物整個炸開，原來是幾千隻幽靈蜘蛛堆積而成。（圖／翻攝自YouTube／ Ky Sinh）



幽靈蜘蛛（學名：Pholcidae）俗稱「長腿叔叔」（daddy long legs），常常會出現在家中，體型很小，體態纖細，特色是有細長的腿部，和一對毒性並不強的毒牙，喜歡吃比自己體型大的蜘蛛，常會用長腿把獵物抓住。雖然牠們沒有甚麼威脅性，但是快速移動加上可怕的細長腿，外觀上還是相當衝擊。

兩人後來還用手撥了撥蜘蛛堆，整坨蜘蛛因此從岩壁上掉落，接著四散而逃。這段1分半鐘的影片被PO上網後，立刻引發網友討論，「看完這個我都要心臟病發作了」、「嚇死」、「密集恐懼症發作」、「一場家庭聚會」、「只是幽靈蜘蛛，沒什麼好怕的」，也有人批評兩名登山客的行為，「幹嘛打擾牠們？純欣賞不行嗎？」、