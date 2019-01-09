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1.2億新屋動保園區「貓屎從天降」　底網太寬卡毛孩腳

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▲新屋收容所爆設計不良，所方積極改善中。（圖／桃園市政府提供）

▲新屋收容所遭爆設計不良。（圖／桃園市政府提供）

寵物小組／綜合報導

桃園市政府前年耗資1.2億改建新屋收容所，變成動物保護教育園區，去年竣工啟用後傳工程疏失，有排水不良等問題，導致狗狗泡在水中，甚至有「貓屎從天降」的狀況。對此動保處要求廠商進行改善，直至今日（9日），雖有部分設備已改造完成，但動保處也坦承尚有進步空間，要求廠商做到最好。

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志工Curry Liu曾在去年11月中曝光收容所的畫面，從影片中可以看到，犬舍內空間寬敞明亮，卻沒有任何跳台或棧板提供狗狗躲藏休息。也因排水不良，讓犬隻不斷踩著積水，把自己半個身子弄濕。此外，偌大的空間導致犬隻吠叫回音相當嚴重，更有籠門開關方向及插栓設計不良問題，有可能造成志工被鎖於籠內或讓狗狗輕易衝出。

▲新屋收容所爆設計不良，所方積極改善中。（圖／桃園市政府提供）

▲目前園區已在門上開洞，讓志工的手可以從內伸出。（圖／桃園市政府提供）

除了犬隻收容處，貓舍也有設計不周的地方，大貓房入口處的圍網高度不足，導致貓可輕易攀爬至圍欄上方躲藏，甚至直接在上頭大小便，且領養區的小貓籠，也有底網間距過寬，讓貓的腳卡在縫隙中等問題。志工積極反應這些問題，期盼這座斥資1億多的動物保護園區可以更好。

▲志工反映園區內犬舍排水不良問題。

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《ETtoday寵物雲》記者致電桃園動保處，動物管制課謝課長表示，目前園區改善當中，已請施工單位改良犬舍坡度設計，讓水可以順利流到水溝中；月初主管機關單位到園區會勘，但仍認為不夠完善，因此繼續監督廠商達到該有的標準。噪音部分在多方考量之下，將採取加裝隔音天花板的方式，近日內會公開招標廠商。

犬舍門栓設計不良則已門上鑿開小洞，讓志工可伸手解開外頭的鎖。謝課長也提到，其中一間貓房門口已經加裝圍網，第一間樣品已經完成，待簽呈通過後，會改善其餘7間貓舍門口設計；同時也會採購止滑墊等，讓領養區的貓籠不再有卡腳問題。

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關鍵字： 桃園 新屋 動物保護處 動物保護園區收容所工程改建噪音

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