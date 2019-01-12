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家中連日傳怪聲…竟是「保育類嬌客」入侵　網恭喜：屋主要發了

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▲▼網友家中被野生貓頭鷹築巢。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友家中被野生貓頭鷹築巢。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位網友家中的排油煙管近日多次傳出「貓叫春」的聲音，結果發現竟然是貓頭鷹在裡頭築巢，讓網友紛紛恭賀「樓主要發了」。

▲▼網友家中被野生貓頭鷹築巢。（圖／翻攝爆料公社）

網友在臉書私密社團《爆料公社》發文指出，家中的排油煙管多日傳出類似貓叫春的聲音，由於家中沒開伙他便將煙管封住。聲音也停止。

但過幾天後又有怪聲傳出，網友撕開膠帶後查看發現，竟然是隻貓頭鷹在裡頭築巢，網友本來想用東西將牠推下去，但仔細看了一下發現，貓頭鷹竟然在裡面下蛋，讓網友趕緊住手的說「連蛋一起推下去，我就罪過了」。

▲▼網友家中被野生貓頭鷹築巢。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼網友家中被野生貓頭鷹築巢。（圖／翻攝爆料公社）

從網友ＰＯ出的照片可以看到，這隻貓頭鷹在排油煙管裡下了２顆蛋，而且相當緊張盯著網友鏡頭看。其他人看到這照片紛紛留言說「很棒!處理正確」、「請保護好牠，你是好人」、「下蛋了就不要去驚嚇牠不然棄蛋了就麻煩」、「你家好幸運喔⋯⋯他會回報你的」。

也有網友分享「燕子築巢」的民間傳說，表示燕子築巢代表家宅運勢非常好，恭喜樓主說「要發了，通常是燕子，樓主是貓頭鷹」、「太酷了！貓來財、鳥來好事，貓頭鷹應該表示有錢又有好事發生了～」、「功德一件」。

可愛的領角鴞寶寶，和大家擠在樹枝上。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園裡的領角鴞寶寶。（資料照／台北市立動物園提供）

從網友PO出的照片友人推斷應該是領角鴞，根據農委會網站資料指出，為台灣特有亞種，保育等級為「珍貴稀有保育類野生動物」。

領角鴞是台灣較常見的一種貓頭鷹，喜歡棲息在低海拔的闊葉林中，其生活環境和人類最接近。晚間常可聽到牠發出單調「勿－勿－勿」的鳴叫聲。在淺山郊區領角鴞誤闖民宅排油煙管築巢事件也時有所聞，主要是生存環境遭破壞緣故。

關鍵字： 爆料公社領角鴞

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