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吃完才可以下來！萌弟撕麵包偷打暗號　「神隊友」秒來分食

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▲▼吃完才可以下來！萌弟撕麵包打暗號　「吸食器」秒來吃掉。（圖／網友張喜樹授權提供）

▲弟弟在桌子下偷打暗號，狗狗馬上來支援。（圖／網友張喜樹授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

兄弟姊妹就是要互助！台南飼主張喜樹分享一段姐弟倆合作無間的逗趣影片，這天她叮囑兒子要吃完早餐才沒下餐桌，沒想到才剛離開客廳，餘光就看到這孩子將麵包撕成小片，伸手偷打暗號叫狗姐姐過來幫忙吃，讓她當場哭笑不得，「現在是當我不存在了？」

▲▼吃完才可以下來！萌弟撕麵包打暗號　「吸食器」秒來吃掉。（圖／網友張喜樹授權提供）

▲馬麻說阿嬌是個稱職狗保母。

馬麻張喜樹表示，兒子「小壯漢」和米克斯「阿嬌」是一對無時無刻都陪伴在一起的姐弟，感情非常好，「平常阿嬌會偷吃弟弟的東西，弟弟也會偷渡東西給他吃。這天是小壯漢早上不專心吃早餐，吃得很慢，所以我叫他手上的小麵包吃光才能下來玩。」

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結果馬麻整理東西到一半，餘光看到弟弟偷偷塞給阿嬌一點點吃，結果越來越大塊，最後手上一整口都給牠了！1人1狗完美合作的模樣讓牠好笑又好氣，「弟弟被抓包之後就一直笑，嘴裡沒有沒有，阿嬌也一直搖尾巴，真是被這2個小孩打敗。」

▲▼吃完才可以下來！萌弟撕麵包打暗號　「吸食器」秒來吃掉。（圖／網友張喜樹授權提供）

▲長大之後阿嬌也一直陪伴在弟弟身邊。

張喜樹也提到，3歲半阿嬌個性乖巧，非常護著弟弟，已經把他當成生命中必須守護的家人，「像保母一樣，外人靠近他就會警戒咬人」，讓她直呼，米克斯真的很聰明又愛家。事後她將影片分享到社團，許多網友紛紛笑說，「別人家胖都是阿嬤，阿嬌會胖是因為弟弟」、「阿嬌姐姐不能餓著～」、「弟弟太可愛了」、「阿嬌是好隊友」。

關鍵字： 早餐麵包暗號吸食器

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