東森寵物雲送你出國玩！　幫毛小孩買零食抽「東京」來回機票

▲買毛小孩用品抽日本來回機票！（圖／記者賴文萱攝）



寵物小組／綜合報導

春節快到了，是不是開始準備年貨了呢？除了團圓年夜飯外，也別忘了幫可愛的毛小孩準備點心零食和新衣，東森寵物雲也準備了好禮要回饋給爸爸媽媽，23日起為期一周，天天都抽東京來回機票，還有現金紅包、ETtoday精美禮品，讓你和毛小孩一起開心過好年！

▼年前大回饋快閃活動。（圖／ETtoday）

想要去東京玩嗎？1月23日至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

▼東森寵物雲讓毛小孩吃飽穿暖好過年。（圖／ETtoday）

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

▼幫我買肉肉，祝你中機票喔！（圖／pixabay）

獎品清單：

★★★大獎：日本東京來回雙人機票一天一組，7天總計28張

★★特別獎：紅包現金獎200元一天20份，7天總計140份

★普獎：ETtoday小禮，一天50份，7天總計350份