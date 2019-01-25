毛起來搶票啦！2019台北國際寵物用品展門票限時贈

App小組／活動報導

『2019年台北國際寵物生活用品&服務展暨寵物嘉年華』將於108年2月15日(五)至2月18日(一)在南港展覽館登場，展出匯集全台各大寵物用品業者共襄盛舉，打造出屬於毛小孩的嘉年華會！現在只要下載《ETtoday新聞雲》App，就有機會獲得門票兩張，快點毛起來搶票啦！

該展覽以「尊重生命、照護服務」為訴求，提倡民眾鼓勵認養，還有提供居家照護的知識以及宣導正確的飼養觀念，讓毛小孩皆有所屬以及健康舒適的飼養環境。除此之外，此次展覽提供了最新的寵物食品、配件、美容、相關用品、住宿、醫療等等的周邊服務，要打造專屬於毛小孩的嘉年華會。

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

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◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月25日至1月28日2300。

◎得獎獎項：《台北國際寵物生活用品&服務展暨寵物嘉年華》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者名。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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【台北國際寵物生活用品&服務展暨寵物嘉年華】

展覽地點：台北南港展覽館

展覽日期：108年2月15日至2月18日

展覽資訊：

開春首檔

展出不僅匯集全台各大寵物用品業者共襄盛舉，提供最新寵物飼料、零食、保健營養品、服飾配件、美容清潔、寵物相關用品、住宿及醫療等週邊服務；更專屬打造屬於寵寶貝的嘉年華及多元有趣的活動。

寵愛寶貝如同家人一般的呵護，台北國際寵物生活用品&服務展暨寵物嘉年華，以「尊重生命、照護服務」為訴求，提倡重視生命價值鼓勵認養，更提供居家照護的知識及宣導正確飼養觀念，讓寵物寶貝們皆有所養與健康舒適的飼養環境。

活動現場不僅邀集各類寵物相關廠商產品展示外，更為與業界合作交流、結盟開發商機之管道，歡迎寵物相關業者換證入場並踴躍洽談。

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