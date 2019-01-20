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珍貴猛禽誤觸黏鼠板　「松雀鷹」受困熱心民眾報110救援

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▲珍貴猛禽誤觸黏鼠板　松雀鷹受困熱心民眾報110救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲一隻松雀鷹因誤觸黏鼠板受傷，民眾撥打110請警方搶救成功。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一隻稀少珍貴猛禽因誤觸黏鼠板受傷，遇到熱心民眾報請110救援，經員警攜回聯絡相關專業協助，松雀鷹獲得良好照護，預計待松雀鷹復原後野放、早日重返大自然。

珍貴猛禽「松雀鷹」因覓食誤觸黏鼠板，本以為可飽食氈版上的老鼠，卻意外慘遭黏鼠板上的黏膠沾黏羽毛。新竹縣橫山分局20日14時許接獲民眾110報案，有隻屬珍貴稀有類的松雀鷹誤觸黏鼠板，員警黃瀚緯立即趕赴該地，該隻松雀鷹已被熱心民眾裝箱，可惜因為羽毛碰觸到黏鼠、黏膠沾黏鷹羽導致羽毛脫落過多，雀鷹看起來受傷嚴重、防禦心極強，見陌生人除閃躲外，還會做出啄人的防禦動作，非常不好處理。

▲珍貴猛禽誤觸黏鼠板　松雀鷹受困熱心民眾報110救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

員警先以布遮住松雀鷹頭部，防止其驚嚇亂竄造成二度受傷外，並帶回所內餵食生肉與補充水分，之後並聯繫動保單位「新竹縣政府農業處森保科」，再經由「新竹縣生態休閒發展協會」指派專人至派出所協助將雀鷹攜回，讓珍貴松雀鷹得以獲得周全照料，預計待松雀鷹復原後野放、早日重返大自然。

▲珍貴猛禽誤觸黏鼠板　松雀鷹受困熱心民眾報110救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

松雀鷹小檔案(來源參考苗栗縣政府網站)

體長25至36cm，雄鳥體型明顯較小。松雀鷹雖廣布於台灣全島，但密度很低，松雀鷹體型外表容易與鳳頭蒼鷹混淆，若仔細看，松雀鷹體型沒比鳳頭蒼鷹大，頭後也沒呈現長羽冠狀，是台灣最小的日行性留鳥猛禽。

松雀鷹偏好濃密而成熟的樹林，常在林內穿梭，伺機捕食幼鳥。松雀鷹也是中、低海拔森林內的頂尖獵食高手，牠的腳爪跟人類的手一樣可以捕捉與攀握，因此可以輕易地抓取獵物。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 松雀鷹稀有鳥類橫山

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