垃圾魚有黃色的還有鑽石花紋？　你所不知道的「異型」魚類

▲顏色鮮豔的金鑽異型。（圖／記者王語薇攝）



記者謝侑霖／採訪報導

提到「垃圾魚」，一般人印象都是全身黑，長得又醜的魚，但你知道嗎？其實這種魚也有各式各樣的顏色，有的整隻是黃色，也有的花紋很像鑽石，造型相當多變，垃圾魚不是只能當清道夫，也可以是水族箱耀眼的主角！

▼最為人知的垃圾魚。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

俗稱「琵琶鼠」的垃圾魚會吸食藻類或是糞便汙垢，可以維持水族箱的整潔，因此許多人養魚都會順便養牠們，但是一般人養觀賞魚，喜歡顏色豔麗的魚種，就算要養作為「清潔用途」的魚，也想要找好看一點的魚，因此「異型」魚就有了市場。

▼花紋獨特的鑽石皇冠豹。（圖／記者王語薇攝，下同。）

東森寵物雲新莊店介紹，異型其實和垃圾魚是同一種魚，只是泛指最常見的垃圾魚以外的種類，多半花紋和顏色都有獨特之處，例如「金鑽異型」整隻就是黃色、墨綠色的，長大後會有藍色斑點；「鑽石黃冠豹」的斑點像是一顆顆的鑽石；「皇后迷宮」紋路像畫圖的迷宮；「黃金達摩」成長過程會不斷轉換顏色；「鬍子異型」的嘴巴有許多觸鬚，因此得名。

▼皇后迷宮線條細緻複雜。



▼黃金達摩全身金黃斑點。



▼鬍子異型的前端有許多觸鬚，體型越大鬍鬚越明顯。



異型由於外觀新奇有趣，也有人專門只養牠們，食物可以準備「底棲型魚」專用飼料，也有人餵食小黃瓜，照顧起來並不困難。想要親眼看看異型的樣貌嗎？歡迎到東森寵物雲新莊店，可以看到各種不同的「高級垃圾魚」，也可以幫家裡水族箱增加一個特別的成員喔！

▼專門給異型躲藏的水族造景。



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