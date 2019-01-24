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緝毒犬立大功！5年嗅出2.4億走私菸　幫派懸賞100萬要「狗」頭

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▲▼緝毒犬斯坎普（Scamp）5年來已查獲了共2.4億元台幣的走私菸。（圖／翻攝自IG@bwyk9）

▲緝毒犬斯坎普5年來立功無數。（圖／翻攝自IG@bwyk9

寵物中心／綜合報導

英國1隻品種為史賓格犬的緝毒犬斯坎普（Scamp），過去5年來共嗅出600萬英鎊（約台幣2.4億元）的走私菸草，成為幫派的頭號公敵。當地幫派認為生意受到這隻靈犬的迫害，因此下令，只要拿下斯坎普的頭，便能獲得懸賞金2萬5000英鎊（約台幣100萬元）。

綜合外媒報導，緝毒犬斯坎普來自1間專門訓練搜救犬及緝毒犬的公司BWY Canine，地點位於英國彭布羅克郡（Pembrokeshire），並與議會合作。負責訓練斯坎普的菲利普斯（Stuart Phillips）表示，「這些走私者被緝毒犬的能力給嚇壞了，因此提出針對斯坎普的死亡懸賞」。

▲▼緝毒犬斯坎普（Scamp）5年來已查獲了共2.4億元台幣的走私菸。（圖／翻攝自IG@bwyk9）

▲斯坎普已是具有多年資歷的緝毒犬精英。（圖／翻攝自IG@bwyk9）

報導指出， 英國走私菸草氾濫，且多來自中國及俄羅斯，而專門偵查非法菸草的斯坎普激怒了黑市菸商。菲利普斯表示，不只斯坎普的生命遭受威脅，自己車子的擋風玻璃也被惡意砸碎，輪胎也被刺破，目前已通知相關執法機構。

斯坎普的同伴YoYo也是隻優秀的緝毒犬，自2014年以來，已嗅出了價值450萬英鎊（台幣）的菸草，也是黑市菸商頭痛的對象之一。史賓格犬源於英國，因聰明靈敏、服從性高，被各地海關及警察機構訓練成專門搜索違禁品的品種，目前BWY Canine也持續訓練許多幫助警察辦案的狗狗。

▼斯坎普激怒了黑市菸商，當地幫派懸賞台幣100萬元，要拿下牠的「狗」頭。（圖／翻攝自IG@bwyk9）

▲▼緝毒犬斯坎普（Scamp）5年來已查獲了共2.4億元台幣的走私菸。（圖／翻攝自IG@bwyk9）

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關鍵字： 英國斯坎普Scamp史賓格犬緝毒犬

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