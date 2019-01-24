浪貓踩捕獸鋏腳壞死「只剩白骨」　看醫生忍痛從不伸爪

▲虎克的右後腳浪出白骨，已經壞死。（圖／網友康小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

屏東網友康小姐近日偶然在路邊發現浪浪「虎克」走路模樣不太對勁，她在好奇心驅使之下靠近查看，竟然發現貓貓右後腳的肉完全不見，只剩下一根纖細骨頭，已經明顯壞死。毛孩被送到獸醫院接受治療，開刀將傷肢截除，發炎與貧血的問題目前已暫時穩定，但仍未脫離險境。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲虎克接受治療。

康小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，第一眼看到貓貓時當場倒抽一大口氣，詢問附近鄰居，才知道虎克是隻浪浪，都會在固定時間現身覓食，但以前的傷勢還未如此嚴重，「我跑了好幾趟終於找到牠，幸好貓貓非常親人，所以只用到普通外出籠就成功救援。」

▲虎克送醫當晚接受截肢手術。

▲虎克截肢後留下的傷口很大。

傷貓送醫當晚就緊急接受截肢手術，並且診斷出貧血與發炎。康小姐轉述診斷結果，「虎克應該是誤踩捕獸鋏，後來雖然自行脫困，但是傷口沒有癒合也沒有處理，所以最後才會演變成這樣。」她也補充，醫生猜測浪浪從受傷到獲救，負傷獨自在外生活了大約1個月的時間。

▲這幾天天氣較冷，醫生和助理還特地為虎克穿上衣服。

▲虎克非常乖巧，檢查傷口時雖然因為疼痛而反抗，卻從未伸出爪子。

康小姐表示，虎克除了個性好相處之外，也很努力地想要活下去，「醫生在檢查傷口時，牠雖然很痛、反抗，但都沒有伸出爪子，真的是一個很乖的孩子。」目前浪浪身體狀況暫時穩定，食慾和精神也不錯，但仍未完全脫離險境，「由於截肢傷口很大，到現在還是有組織液滲出，貧血和發炎的指數也還未恢復正常值，所以還在觀察當中。」

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