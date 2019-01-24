蓋小被被追連續劇...黑法鬥瞇眼「空氣嚼」　網笑翻：好像我阿嬤

▲黑法鬥睡前度估的模樣，超像一位老人家。（圖／臉書粉專「法鬥-威士忌的爽爽日常」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

你不是汪星人，你一定是工讀生！台南的飼主Pei-Shuang Xu日前在臉書分享一段逗趣的影片，內容是愛犬「威士忌」幾乎每天要睡覺之前，就會瞇著眼睛且嘴巴嚼阿嚼，老成的模樣笑翻許多網友，甚至不少人都紛紛直呼，「工讀生快出來！」但事實上，威士忌今年才1歲多而已。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「今天又在嚼嚼嚼了，我要抱怨我家的嚼嚼哥怎麼可以這麼好笑啦！嚼到我都想跟牠一起嚼了。」飼主Pei-Shuang Xu將這段影片PO到網路上並這麼說。畫面中可見，威士忌坐在沙發上身上蓋件粉色小被被，和主人一起看著三立連續劇《炮仔聲》，不過眼皮卻重到快闔上，嘴巴也忙碌的一直動，不知道正在吃什麼好料的，模樣就像位老人家。

▲其實威士忌的嘴裡根本沒有食物。（圖／臉書粉專「法鬥-威士忌的爽爽日常」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主Pei-Shuang表示，「其實牠嘴裡沒東西，只有空氣哈哈！經常自己坐在沙發上度估然後就開始嚼嚼嚼了。」今年1歲的威士忌個性溫和，幾乎不大會吠叫，但是非常貪吃，是名肉肉狂愛者，最喜歡吃肉以及水煮蛋；如果想要吃食物時，就會一直抓著主人的手想討吃，或是會自動坐下一直想握手。

這段威士忌「空氣嚼」的影片陸續分享到「爆怨公社」以及粉絲團「法鬥-威士忌的爽爽日常」，不到一周的時間就累積7千多個按讚數，數百人都留言笑說，「嚼的人模人樣的XDD」「超級可愛的啦」「上輩子是羊還是牛阿？」「好像我阿嬤哈哈」「可愛到我一直重播」「怎麼那麼療癒」「工讀生不要躲了，出來面對吧！」

▲▼一歲的威士忌個性溫和又貪吃。（圖／臉書粉專「法鬥-威士忌的爽爽日常」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



另外，也有人懷疑是不是因為狗狗的口腔牙齒有問題，才會做出這樣的動作；對此，飼主則回覆說，「威士忌牙齒沒有問題，也能正常吃飯喔！謝謝大家關心。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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