消費滿666抽東京機票倒數三天　明天頭獎得主可能就是你！

▲活動開跑至今各店每天都湧入相當多的購買人潮。（圖／記者王語薇攝）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲【天天抽機票】快閃活動倒數三天！活動開跑至今已經吸引許多毛爸媽們的熱烈搶購，只要到全台各門市「消費滿666元」，就有機會抽中日本東京雙人來回機票，想要成為最後三組機票的得獎者之一嗎？趕快出門去選購吧！

根據統計，在前四天的活動當中平均只要消費700到1000元，就有機會抽中價值2萬元的東京雙人來回機票，而且中獎機率還是統一發票的30倍，難度超低，毛孩的爹娘們現在不趁機囤貨更待何時阿！

▲人手一袋的毛爸媽們。（圖／ETtoday）

快閃抽獎活動除了最大獎「東京雙人來回機票」以外，還有現金200元紅包和ETtoday精美禮品等眾多獎項，活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1400元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

寵物雲抽機票活動已經來到最後倒數三天，各家分店都可以看見許多毛爸媽們人手一袋，新年寵愛毛小孩的同時，也有機會抽中機票和現金等大獎！

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【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號