ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

消費滿666抽東京機票倒數三天　明天頭獎得主可能就是你！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

東森寵物雲新莊店購買人潮。（圖／記者王語薇攝）

▲活動開跑至今各店每天都湧入相當多的購買人潮。（圖／記者王語薇攝）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲【天天抽機票】快閃活動倒數三天！活動開跑至今已經吸引許多毛爸媽們的熱烈搶購，只要到全台各門市「消費滿666元」，就有機會抽中日本東京雙人來回機票，想要成為最後三組機票的得獎者之一嗎？趕快出門去選購吧！

根據統計，在前四天的活動當中平均只要消費700到1000元，就有機會抽中價值2萬元的東京雙人來回機票，而且中獎機率還是統一發票的30倍，難度超低，毛孩的爹娘們現在不趁機囤貨更待何時阿！

▲▼ 寵物雲抽機票活動開跑現場人潮 。（圖／ETtoday）

▲人手一袋的毛爸媽們。（圖／ETtoday）

快閃抽獎活動除了最大獎「東京雙人來回機票」以外，還有現金200元紅包和ETtoday精美禮品等眾多獎項，活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1400元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

寵物雲抽機票活動已經來到最後倒數三天，各家分店都可以看見許多毛爸媽們人手一袋，新年寵愛毛小孩的同時，也有機會抽中機票和現金等大獎！

▲東森寵物雲商店快閃活動。（圖／ETtoday）

►►►我也要參加：https://goo.gl/gVSPFf

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

關鍵字： 東森寵物雲商店666機票日本東京

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞...網：模仿誰

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

2小狗掉入井裡與「眼鏡王蛇」狠瞪！48小時後結局神..

天鵝爸媽帶6灰寶寶坐路中間　警察趕來指揮交通保護牠..

四肢玩成「巧克力棒」！小柯基被阿公拎走　哀怨眼神1..

大肥鼠偷溜進家！6柴瞬間湧上「圍毆」　隔天飼主傻眼..

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬GG！女導遊哀怨：我能..

「最醜老虎」悲憤用臉撞牆…病痛中離世　全因人類逼近..

貓失蹤10年竟住在隔壁　鄰居不想養了才丟出來…原主..

小倉鼠骨折打石膏　獸醫10分鐘解任務「包到眼睛脫窗..

阿嬤被新來的霸占！　主子爭寵「眼神死3貼」：那是我..

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

投籃狂「漏球」　汪汪選手：要被馬麻教練特訓了

私人SPA房、澡堂+桑拿一條龍服務　網紅小倉鼠「全..

《聲林》萌妹Gail幫柴柴SPA！ 中文拜年加..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

萌喵叫不醒！「肚肉溢出」翻睡　網笑：喝醉被撿回家的..

主子肥肚卡袖口狂鑽出不來 好友眼神關懷：我救不了你

油雞腿好香～貪吃柴「仰天狂聞」　網友笑翻：派去機場..

消費滿666抽東京機票倒數三天　明天頭獎得主可能就..

外聘美容師嗆打狗才會怕！劉淑蕙丟一句話轟走...結..

圍兜兜萌金張大嘴吃點心　「殘影吞食」媲美鱷魚餵食秀

開心為新鞋拍照秒變遺照　兇手面露不屑…我沒有尾巴誰..

毛孩變拖鞋！完美複製一雙要價6000元　狗狗嚇呆貌..

貓失蹤10年竟住在隔壁　鄰居不想養了才丟出來…原主..

歐吉桑養鱷魚抗憂鬱　「像泰迪熊一樣不咬人」膽小到連..

「最醜老虎」悲憤用臉撞牆…病痛中離世　全因人類逼近..

開衣櫥咬褲「鋪床」睡覺　高智商汪被抓包…秒露飛機耳..

媽媽棄養的倭黑猩猩慘遭同伴霸凌　耳朵被咬掉…差點安..

GDP成長創28年新低　陸官媒喊話：中國經濟不會「..

下個工作會更好嗎？你不是大雄，工作也不是小叮噹：別..

一早2起槍殺案！路易斯安那州5人死亡　21歲嫌仍在..

愛爬山不是你的錯...其實是殘存的遠古基因作祟

韓市府鋪路掉漆？拖鞋男輕輕一踢「路面標線」秒歪　網..

男子疑性侵傳播妹遭斷2指　警方速逮7兇嫌歸案

福特想要打造迷你版Ranger　1.5L渦輪引擎將..

央視春晚大彩排曝光！　接地氣大跳廣場舞　小劇場批官..

前面客人買「一盒東西」　他拿一袋衛生紙被店員嘆氣：..

喝對能減肥！中醫揭「紅豆薏仁湯」超神功效：但有2點..

寵物動物熱門新聞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

天鵝家族坐路中間　警察交管保護

柯基被阿公拎走　哀怨眼神網笑噴

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬G..

「最醜老虎」臉撞牆　病痛中離世

貓失蹤10年竟住隔壁　不想養才..

小倉鼠打石膏　獸醫包到眼睛脫窗

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

為新鞋拍照秒變遺照　兇手面露不..

林旺、馬蘭旅行2年「回家了」！

散步好累！柯基走到一半斷電睡翻

讀者迴響

熱門新聞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

天鵝家族坐路中間　警察交管保護

柯基被阿公拎走　哀怨眼神網笑噴

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬G..

「最醜老虎」臉撞牆　病痛中離世

貓失蹤10年竟住隔壁　不想養才..

小倉鼠打石膏　獸醫包到眼睛脫窗

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

為新鞋拍照秒變遺照　兇手面露不..

林旺、馬蘭旅行2年「回家了」！

散步好累！柯基走到一半斷電睡翻

四目汪有家了　屁顛咬筆找人炫耀

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

投籃狂「漏球」　汪汪選手：要被馬麻教練特訓了

私人SPA房、澡堂+桑拿一條龍服務　網紅小倉鼠「全程吃到飽」就落跑

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面