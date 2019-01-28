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毛孩網紅齊聚拜年！　祝寵物雲雲友新年「豬」事順利

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寵物小組／綜合報導

農曆新年快到了，東森寵物雲特別邀請寵物網紅們來跟大家拜年囉！一共有六組超高人氣的毛孩和他們的家人一起預祝「寵物雲的雲友們」新年快樂，新的一年都能諸事順利、豬年行大運！

1. 柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常

由柴柴「波皇Pobe」、兩隻短腿貓「肥妃Cookie」、「胖妃Pocky」和馬麻「太后」所組成的「後宮真煩傳」，在ETtoday播吧也有他們的專區喔！

▲柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常 。（圖／粉專柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼家裡每天上演的「後宮真煩傳」。（圖／粉專柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常 。（圖／粉專柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

2. 雪橇犬麥可噗優

10歲的麥可哥哥，會中槍昏倒哀嚎，也愛唱歌、說愛你，很有戲的眼神是麥可的招牌。4歲的噗優妹妹，撒嬌、爭寵、賣萌是牠的專長，而且也是合格的狗醫生喔！

▲雪橇犬麥可噗優。（圖／粉專雪橇犬麥可噗優授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼麥可&噗優：我們最愛把拔馬麻惹～（圖／粉專雪橇犬麥可噗優授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雪橇犬麥可噗優。（圖／粉專雪橇犬麥可噗優授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

3. 柯基Kuma熊醬的進擊

11歲的柯基，是一隻靈活的胖子，每天吃飽飽睡好好、慵慵懶懶顧店，偶爾會有老人脾氣，喜歡亂叫，重點是每天都在減肥。

▲柯基Kuma熊醬。（圖／粉專柯基Kuma熊醬的進擊授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼Kuma：不準說我胖！（圖／粉專柯基Kuma熊醬的進擊授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柯基Kuma熊醬。（圖／粉專柯基Kuma熊醬的進擊授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

4. 哈Dog Life

因為一支毛小孩等點名吃飯的影片爆紅，分享一對夫妻和8隻大狗狗的家庭趣事，超乖的狗狗們分別是「張飛」、「新月」、「小羊」、「張魚」、「張美琪」、「哈茲咪」、「Q比」、「阿兜」。

▲哈Dog Life。（圖／粉專哈Dog Life授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼超幸福的大家庭！（圖／粉專哈Dog Life授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈Dog Life。（圖／粉專哈Dog Life授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

5. 喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog

9歲的Jacob活像個小獅子王，最喜歡和爸爸黏在一起，有著長得很像天竺鼠的超萌臉蛋。

▲喜樂蒂牧羊犬。（圖／粉專喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼Jacob：我是把拔的獅子王～（圖／粉專喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喜樂蒂牧羊犬。（圖／粉專喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

6. 柴犬-豆芽菜有橘子

來自柴柴汪星球的屁孩，赤柴橘子&西裝柴Yuma和拔拔麻麻每天日常的搞笑生活。

▲柴犬-豆芽菜有橘子。（圖／粉專柴犬-豆芽菜有橘子授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼橘子&Yuma：我們是愛笑的小屁孩～（圖／粉專柴犬-豆芽菜有橘子授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴犬-豆芽菜有橘子。（圖／粉專柴犬-豆芽菜有橘子授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

東森寵物雲「天天抽機票」快閃活動已經來到最後兩天，只要到全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），陪你準備一份溫暖的新年禮物寵愛毛寶貝！

▲東森寵物雲商店快閃活動。（圖／ETtoday）

更多詳情請上活動網站：https://goo.gl/gVSPFf

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

關鍵字： 毛小孩拜年666日本東京機票東森寵物雲商店

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一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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