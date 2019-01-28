毛孩網紅齊聚拜年！　祝寵物雲雲友新年「豬」事順利

寵物小組／綜合報導

農曆新年快到了，東森寵物雲特別邀請寵物網紅們來跟大家拜年囉！一共有六組超高人氣的毛孩和他們的家人一起預祝「寵物雲的雲友們」新年快樂，新的一年都能諸事順利、豬年行大運！

1. 柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常

由柴柴「波皇Pobe」、兩隻短腿貓「肥妃Cookie」、「胖妃Pocky」和馬麻「太后」所組成的「後宮真煩傳」，在ETtoday播吧也有他們的專區喔！

▲▼家裡每天上演的「後宮真煩傳」。（圖／粉專柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2. 雪橇犬麥可噗優

10歲的麥可哥哥，會中槍昏倒哀嚎，也愛唱歌、說愛你，很有戲的眼神是麥可的招牌。4歲的噗優妹妹，撒嬌、爭寵、賣萌是牠的專長，而且也是合格的狗醫生喔！

▲▼麥可&噗優：我們最愛把拔馬麻惹～（圖／粉專雪橇犬麥可噗優授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3. 柯基Kuma熊醬的進擊

11歲的柯基，是一隻靈活的胖子，每天吃飽飽睡好好、慵慵懶懶顧店，偶爾會有老人脾氣，喜歡亂叫，重點是每天都在減肥。

▲▼Kuma：不準說我胖！（圖／粉專柯基Kuma熊醬的進擊授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

4. 哈Dog Life

因為一支毛小孩等點名吃飯的影片爆紅，分享一對夫妻和8隻大狗狗的家庭趣事，超乖的狗狗們分別是「張飛」、「新月」、「小羊」、「張魚」、「張美琪」、「哈茲咪」、「Q比」、「阿兜」。

▲▼超幸福的大家庭！（圖／粉專哈Dog Life授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

5. 喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog

9歲的Jacob活像個小獅子王，最喜歡和爸爸黏在一起，有著長得很像天竺鼠的超萌臉蛋。

▲▼Jacob：我是把拔的獅子王～（圖／粉專喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

6. 柴犬-豆芽菜有橘子

來自柴柴汪星球的屁孩，赤柴橘子&西裝柴Yuma和拔拔麻麻每天日常的搞笑生活。

▲▼橘子&Yuma：我們是愛笑的小屁孩～（圖／粉專柴犬-豆芽菜有橘子授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

東森寵物雲「天天抽機票」快閃活動已經來到最後兩天，只要到全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），陪你準備一份溫暖的新年禮物寵愛毛寶貝！

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