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林旺爺爺、馬蘭奶奶旅行2年「回家了」　重新佇立北動

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林旺馬蘭回家了。（圖／台北市立動物園提供）

▲林旺與馬蘭的骨骼重新佇立於台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

台北動物園元老亞洲象「林旺」和「馬蘭」回家了！牠們的骨骼標本過去2年借展國立自然科學博物館、國立台灣博物館，終於趕在年前又重新佇立於台北市立動物園。1月30日起到教育中心地下1樓就能見到牠們莊嚴威武的英姿。

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106年適逢「林旺」100歲冥誕，國立自然科學博物館張鈞翔博士團隊於策畫特展「象群特展─走過興盛與衰弱的陸地巨獸」，經過4個多月研究、組裝，讓這對老夫婦在國立自然科學博物館站起來。107年骨骼標本隨著「象群特展」移至國立台灣博物館，與林旺在二戰服役時的夥伴「阿沛」共同展出。

林旺馬蘭回家了。（圖／台北市立動物園提供）

▲非洲象捲食草葉。（圖／台北市立動物園提供）

經過2年的借展，林旺和馬蘭的骨骼標本終於在年前回到台北市立動物園，園方以「象足跡象前進」為題，揭開大象的生活、習性與棲地的奧秘，並且一探這些美麗的巨大動物面臨的生存危機。

全球因象牙盜獵與人類活動範圍擴大，導致大象棲息地持續喪失，亞洲象與非洲象都面臨著不同程度的族群存續危機，台北市立動物園於104年也與日本旭山動物園簽署保育合作備忘錄，一起參與婆羅洲侏儒象的域內保育計畫，致力協助野生大象的保育。

「象足跡象前進」特展中也記錄了林旺和馬蘭的回憶故事，林旺活到86歲離世，認識牠的人橫跨家族三代，也是台灣民眾的共同記憶。值得一提的是，林旺也是世界上有紀錄最長壽的亞洲象。

▼園內目前的亞洲象友信、友愷年約37歲。（圖／台北市立動物園提供）

林旺馬蘭回家了。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 林旺馬蘭亞洲象台北市立動物園

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