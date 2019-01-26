毛毛周記／浪柴被狗追急跳機車　他載走神救援秒變奴才

寵物小組／綜合報導

《ETtoday寵物雲》整理了一周內最受歡迎的寵物動物新聞TOP5，讓喜愛動物的大家不錯過最精采的內容！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

6獅圍攻4小時「2獅爬背狠咬」 長頸鹿竟然打贏了！

南非一自然保護區日前發生一起驚心動魄的動物事件，一隻長頸鹿在覓食時，慘遭6隻獅子圍攻，其中2隻還爬到牠的背上，畫面看起來十分驚險，就這樣激戰了長達4小時，沒想到最後居然是獅群向長頸鹿認輸，主動放棄並逃離現場。

老鷹誤把小狗當老鼠叼上天 低頭一看發現抓錯人…半空中直接鬆口

乍看這隻小狗可能覺得牠就是隻普通的狗，但只要聽到牠才剛經歷過什麼遭遇，馬上就會同情牠，原來牠慘遭老鷹叼到天上，正在驚嚇時又在半空中直接被丟下來，瞬間砸到地面。

雪白龍貓萌臉求「帶我回家」 6秒後手痠「砸牌罷工」網笑翻



這真的不是工讀生！抖音APP用戶「A13411880663」有段逗趣的影片在網路上流傳，內容是這天有網友進到寵物商店內要買寵物鼠飼料，沒想到走經過一角時，看到一隻雪白色的龍貓（栗鼠）手上拿著小牌子，專業的就像是名工讀生，不過大約6秒過後，牠便因為手酸而罷工，模樣笑翻許多網友！

浪柴被狗追秒跳機車求救 他「直接載走」神救援...隔天變主人



有些緣分真的是命中注定的！來自宜蘭的飼主Suyu大學時，某天打完球騎車回家的路途中停下來等紅燈，突然聽到遠處傳來狗群吵架的聲音，沒想到才一轉眼，就有一隻胖胖髒髒的浪犬急忙跳上他的機車求助，車主深怕後方的狗狗追上，於是直接把牠載走，想不到這一載，便開啟了他「狗奴才」的生活。



黑拉拉走失1天！馬上交到新朋友「白拉拉和山羊」跟主人回家



出外靠朋友的概念！美國堪薩斯州（State of Kansas）一隻黑色的拉布拉多日前走失了，但是隔天主人找到牠的時候，發現牠已結交新朋友，一隻「咖啡白色相間」的山羊和一隻白色的拉布拉多犬，於是一群好友就和主人一起回家了！