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浪柴被狗追秒跳機車求救　他「直接載走」神救援...隔天變主人

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▲浪柴被狗追跳上機車求救，卻意外獲得一個家。（圖／網友Suyu授權提供）

▲浪柴被狗追跳上機車求救，卻意外獲得一個家。（圖／網友Suyu授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

有些緣分真的是命中注定的！來自宜蘭的飼主Suyu大學時，某天打完球騎車回家的路途中停下來等紅燈，突然聽到遠處傳來狗群吵架的聲音，沒想到才一轉眼，就有一隻胖胖髒髒的浪犬急忙跳上他的機車求助，車主深怕後方的狗狗追上，於是直接把牠載走，想不到這一載，便開啟了他「狗奴才」的生活。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

哥哥Suyu表示，由於當時看著這隻狗狗身處危險，當下只覺得要先保護狗狗的安全，沒有想太多就直接把牠載走了，帶回家後讓狗狗休息了一晚，隔天便帶牠去獸醫院掃晶片並到警局備案，但是發現狗狗身上沒有植入晶片，而警方也表示要他先將狗狗帶回，若有消息就會馬上通知，卻沒想到這一待就是6年。

▲浪柴被狗追跳上機車求救，卻意外獲得一個家。（圖／網友Suyu授權提供）

▲柴：其實當年我是預謀犯案啦！

▲浪柴被狗追跳上機車求救，卻意外獲得一個家。（圖／網友Suyu授權提供）

▲原本黑黑髒髒的阿柴，現在是個幸福的汪星人。

飼主將這隻柴犬命名為「阿豚」，他笑說，第一次見到狗狗的時候，還以為牠是隻「土狗」。剛帶回家時，爸爸雖然沒有強力反對，但卻很少和狗狗互動，也不太習慣家裡有寵物一起生活；直到哥哥去當兵後，爸爸不得已接下照顧阿豚的工作，才開始養成每天帶毛孩出門散步、1至2週幫狗狗洗一次澡的習慣，還會特地煮雞胸肉給阿豚吃，就這樣日復一日，現在的爸爸已經是個超稱職的狗奴才了。

原本流浪在外的髒髒柴，現在卻是家人眼中的小寶貝，哥哥笑稱阿豚根本像隻貓，見到人總是三分鐘熱度，剛見面會瘋狂撒嬌，但是過了一下子後，就會躺在原地眼神死。寵愛牠的哥哥曾經在大學時期，花了整整三天三夜，手工製作了一座阿豚專屬小窩，雖然製作過程中，阿豚總是一臉黑人問號看著主人與滿地紙箱，但是在成品出爐後，牠非常喜歡也總是窩在裡面睡得香甜，無論再怎麼辛苦，看到這一幕都值得了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲浪柴被狗追跳上機車求救，卻意外獲得一個家。（圖／網友Suyu授權提供）

▲阿豚：這奴才不知道在搞啥鬼...還拿個45元的箱子...

▲浪柴被狗追跳上機車求救，卻意外獲得一個家。（圖／網友Suyu授權提供）

▲「原來是送給我的啊，謝謝我最愛的哥哥，我很喜歡♥」

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關鍵字： 柴犬流浪狗機車收編主人

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