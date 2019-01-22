雪白龍貓萌臉求「帶我回家」　6秒後手痠「砸牌罷工」網笑翻

▲可愛的小龍貓站在置物櫃上舉著牌子。（圖／翻攝自抖音APP用戶「A13411880663」）

寵物小組／綜合報導

這真的不是工讀生！抖音APP用戶「A13411880663」有段逗趣的影片在網路上流傳，內容是這天有網友進到寵物商店內要買寵物鼠飼料，沒想到走經過一角時，看到一隻雪白色的龍貓（栗鼠）手上拿著小牌子，專業的就像是名工讀生，不過大約6秒過後，牠便因為手酸而罷工，模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

黃姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並打趣註解，「這年頭飼料都要靠自己。」畫面中可以看到，圓滾滾雪白色的龍貓站在置物櫃上，小小的前肢拿著一塊寫著「帶我回家」的看板；只見牠拿不到6秒後，就放下手上的牌子，接著動也不懂得站在原地，模樣就像是一名罷工的工讀生，逗得現場所有人都哈哈大笑。

▲小龍貓：看那麼久是有沒有要帶我走阿？（圖／翻攝自抖音APP用戶「A13411880663」）

在 Instagram 查看這則貼文 Cameron（@camerons_chinchillas）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 28 日 上午 4:00 張貼

▲超可愛的小龍貓主動伸手示好。（圖／嵌自Instagram用戶「camerons_chinchillas」）



這段影片分享不到一天，就累積了4千多個按讚數，上百人看完都在底下留言表示，「工讀生來著」、「一開始我以為是假的」、「沒人看，罷工了」、「舉到手軟XDD」、「這是活的嗎！？」、「哈哈哈也太可愛了」、「自己的飯菜自己賺」、「這是傳說中的龍貓？？」、「看到最後忍不住笑了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

龍貓又被稱為「絨鼠」、「栗鼠」，分為長尾跟短尾兩種，因為身上的毛像絲絨一樣美，所以又有毛絲鼠的別稱。雖然栗鼠很可愛，不過牠們在台灣仍舊屬於保育類動物，無法進口和私自飼養；而目前台灣對於栗鼠的正確照顧和養育知識仍舊不足，若私自購買走私的栗鼠，除了觸法以外，也可能會遇到很多健康相關的疾病，甚至棄養，這都不是大家所樂見的情況，所以雖然覺得牠們很可愛，但「看看就好」，絕對要忍住啊！

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