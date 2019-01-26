柴第一次上醫院耍狠下汪威　醫生進來秒裝乖：打針OKder

▲柴：先來裝兇嚇唬醫生一下。（圖／網友Wendy Wu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「醫生～給我注意一點！」一個半月的柴犬「橘子」第一次到動物醫院就先來個「下汪威」，只見牠氣噗噗地坐在診療台上，還惡狠狠地瞪了鏡頭一眼，彷彿在說，「別動我一根毛！」。好玩的是，等到獸醫進來後，橘子整個氣勢大減，乖乖地做健康檢查，馬麻笑說，「剛剛是在演哪齣。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲柴：我可是很兇的！

照片中可以看到，初次來到醫院的橘子為了壯膽，於是先耍狠擺出大哥臉來嚇唬大家，發現被偷拍還不爽地看鏡頭，但等到醫生進來後，汪汪馬上收起跩跩的表情，安靜地接受檢查，就連打針都沒有生氣地「嗷嗷叫」。馬麻也提到，橘子天生就是厭世臉，如果沒有笑的話就會看起來很兇，但牠其實是個愛撒嬌的小女生。

▲醫生進來立刻收起大哥臉，乖乖做身體檢查。

▲橘子是不怕吃藥的小女生喔！

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，許多網友紛紛在底下幫柴柴配音，「 醫生你不要靠過來喔！」、「我很兇der」、「給我注意一點，下次就不是這樣了喔」、「小狗不發威 當我史努比？」、「敢動本汪就賞你一丈紅」、「先裝兇嚇醫生一下」、「醫生，有種你碰我一下試試看」、「好跩唷 大哥臉」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴：我會賣萌裝無辜。

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